عرض فيلم بطل كل يوم فى مؤتمر الشباب: نماذج ناجحة لتحفيز المشاركين.. فيديو

عرض المؤتمر الوطني للشباب المنعقد في العاصمة الإدارية فيلم بعنوان "بطل كل يوم" لتجسيد نماذج ناجحة لعدد من المواطنين تغلبوا على الصعاب.



يشارك في المؤتمر 1500 شاب تتنوع فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصرى، وممثلو كل من شباب الجامعات، شباب الأحزاب، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، ومن المبدعين والمبتكرين، فضلًا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني.



وتبدأ فعاليات اليوم الثاني غدا "الأربعاء" بحفل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة "APLP"، بقاعة المسرح في تمام الحادية عشرة صباحا، ثم يعقد المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة" كثاني فعاليات اليوم في تمام الثانية والنصف مساءً.