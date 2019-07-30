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منتهى الأبوية.. أحمد موسى عن تحية الرئيس متحدية إعاقة: لقطة اليوم بامتياز.. فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 08:24 م
تحية الرئيس متحدية
تحية الرئيس متحدية إعاقة على خشبة المسرح
محمد القاضي
علق الإعلامي أحمد موسى، على تأثر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحدى متحديات الإعاقة، هديل ماجد، بعد غنائها لكوكب الشرق أم كلثوم، أغنية "مصر تتحدث عن نفسها"، وصعوده إلى خشبة المسرح لتحيتها.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: «لقطة اليوم هديل ماجد، البنت المصرية اللي اتكلمت وغنت في مؤتمر الشباب والرئيس صعد إلي المسرح لتحيتها»، مضيفا: «لقطة مش موجودة غير في مصر، مفيش حد يقوم بهذه اللقطة غير الرئيس السيسي».

وتابع: «بعد الفتاة ما غنت للسيدة أم كلثوم، الرئيس السيسي اصطحبها من المسرح إلي أحد المقاعد في الصف الأول»، مؤكدا: «لقطة اليوم بامتياز».

وأوضح أنها «لقطة في منتهي الأبوية وتقدير من الرئيس لهديل، ويقوم بالتصفيق لها وهذا هو جبر الخواطر».

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