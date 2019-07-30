الرئيس السيسي: الناس مش فقيرة زي ما الشعب فاهم

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه سيتم افتتاح المدن الجديدة التي تم تدشينها خلال الفترة القادمة، موضحا أنه سيتم افتتاح مدينة أسوان الجديدة ثم غرب قنا يليها أسيوط الجديدة ومدينة الفشن.



وأضاف خلال إلقاء كلمته في الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية، أنه سيتم افتتاح المدن الجديدة في الدلتا بالمنصورة وشرق العالمين وغيرها.



وتابع:" كل المشروعات الجديدة في المنصورة تم الانتهاء منها من قبل المواطنين"، مداعبا الحاضرين بقوله :" الناس مش فقيرة زي ما الناس فاهمة كدة".



شارك في المؤتمر 1500 شاب تتنوع فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري.



ويشارك في المؤتمر ممثلو كل من شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلًا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني.



وتبدأ فعاليات اليوم الثاني "الأربعاء" بحفل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة "APLP"، بقاعة المسرح في تمام الحادية عشرة صباحا، ثم يعقد المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة" كثاني فعاليات اليوم في تمام الثانية والنصف مساءً.

