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مش مصدقة .. والدة هديل ماجد: لم أتوقع صعود السيسي الإنسان إلى المسرح لمصافحة ابنتي

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:45 م
الرئيس السيسي يصافح
الرئيس السيسي يصافح هديل ماجد
كريم الخطيب
قالت المخرجة منال خورشيد والدة هديل ماجد، إنها لم تتوقع رد فعل الرئيس السيسي مع ابنتها خلال مؤتمر الشباب، موضحة أن صعود الرئيس السيسي على المسرح خلال كلمة «هديل» كان مفاجأة، خاصة أن نجلتها كانت حريصة على النزول لتسلم على الرئيس.

وتابعت «خورشيد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور» : «لم أتوقع صعود الرئيس السيسي للمسرح لمصافحة هديل .. مش مصدقة أن ده حصل فعلا رئيس إنسان».

وأضافت: «أنا فخورة ببنتي، هديل دعت ربنا تشارك في مؤتمر الشباب وإدارة المؤتمر قدمت دعوة لها لتقديم تجربتها الناجحة هديل سجدت لله شكر بعد تلقيها دعوة المشاركة في مؤتمر الشباب».

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