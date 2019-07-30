وزير خارجية اليونان يؤكد أهمية دور مصر في تعزيز السلام بالمنطقة

أكد نيكوس دندياس وزير خارجية اليونان أهمية دور الوسيط الذي تلعبه مصر في تعزيز عملية السلام ودعم المصالحة الفلسطينية الداخلية واستقرار الأوضاع في ليبيا ومكافحة الإرهاب، موضحا: "أننا اتفقنا على الحاجة إلى تعزيز الجهود المبذولة للتعامل مع التحديات الإقليمية ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومن أي مصدر".



وقال نيكوس دندياس -في بيان عقب لقائه سامح شكري وزير الخارجية في أثينا، اليوم الثلاثاء، وزعته سفارة اليونان بالقاهرة- "فيما يتعلق بهذه القضايا، تعمل حكوماتنا بلا كلل، كل قضية على حدة، ولكن نعمل أيضا سويا بهدف السلام والتنمية والازدهار لشعوب جنوب شرق البحر المتوسط"، مشيرا إلى أن كلا الجانبين أكدا على الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة ونحن نسعى لخلق ظروف أفضل لذلك.



ووصف وزير الخارجية اليوناني لقائه مع شكري بأنه كان بناء للغاية كما هو الحال دائما، وأن اليونان ترتبط بعلاقات صداقة تقليدية قديمة العهد، مضيفا أنه تبادل مع شكري وجهات النظر حول القضايا الثنائية والثلاثية بالتعاون مع قبرص، فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدا "أننا نولي اهتماما خاصا بدعم علاقات التعاون الجيدة مع مصر والتي تعد أساسا للمستقبل".