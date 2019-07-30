رانيا محمود ياسين: بفكر أرجع الساحل الشمالي تاني

نشرت الممثلة رانيا محمود ياسين صورة لها عبر صفحتها على موقع انستجرام واستنكرت ارتفاع درجات الحرارة بالقاهرة.وعلقت رانيا محمود ياسين قائلة:هو ايه الحر ده بقي ؟!!!انا بفكر ارجع الساحل تاني أنا مصدومه من الحر انا كنت فرحانه اني راجعه القاهرة.وقالت الفنانة رانيا محمود ياسين إنها لم تنشغل في التفكير في أجر المشاركة في بطولة فيلم "قهوة بورصة مصر"، مؤكدة أن فكرة الفيلم أعجبتها، كما كانت ترغب في دعم الفنان علاء مرسي في أول تجربة إنتاجية له.وأضافت رانيا في تصريح خاص، أنها ليس لها علاقة بموعد عرض فيلم "قهوة بورصة مصر"، موضحة أن هذا قرار جهة الإنتاج وليس لها أي دخل بتحديده، لافتة إلى أن الفيلم الجيد قادر على تحقيق النجاح فى أي وقت.