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أخبار العالم

"ملاهي" على طول الحدود بين أمريكا والمكسيك لرفض مشروع ترامب.. فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:51 م
ارجوحات على الحدود
ارجوحات على الحدود الأمريكية المكسيكية
شريف سيد
صمم المهندسون المعماريون، ثلاث أرجوحات على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وذلك لمشاركة العائلات في الجانبين بعضهما البعض في اللهو، للتعبير عن رفض بناء الجدار الحدودي بين البلدين.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن عددا من المهندسين المعماريين وأعضاء الحملة الرافضة لبناء جدار حدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك أسسوا أرجوحات على طول الحدود، وذلك حتى يتشارك الأطفال والعائلات بين البلدين بعضهما البعض اللعب واللهو على هذه المراجيح.

واعتبرت الحملة الرافضة لبناء الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك أن الأرجوحة قد حولت الجدار إلى "نقطة ارتكاز حرفية للعلاقات الأمريكية المكسيكية".

يأتي ذلك مع استمرار دفاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستميت لبناء جدار حدودي مع المكسيك، الأمر الذي يرفضه عدد كبير من النشطاء، بالإضافة إلى أعضاء الكونجرس الأمريكي.

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