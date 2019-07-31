ماكرون يجري محادثات مع الرئيس الإيراني بشأن أمريكا

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى محادثات هاتفية مطولة مع نظيره الإيراني حسن روحاني، بشأن خفض التوترات مع الولايات المتحدة، وتهيئة الظروف من أجل نزع فتيل الأزمة.





وبحسب "سكاي نيوز"، قالت الرئاسة الفرنسية إن دور باريس يتمثل في بذل كل الجهود الممكنة لضمان موافقة جميع الأطراف المعنية على هدنة ومن ثم الدخول في مفاوضات.





وأضافت أن ماكرون يحافظ على البقاء على اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والإيراني حسن روحاني.



