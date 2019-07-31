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ماكرون يجري محادثات مع الرئيس الإيراني بشأن أمريكا

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 01:38 ص
صدى البلد
حسام رضوان
أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى محادثات هاتفية مطولة مع نظيره الإيراني حسن روحاني، بشأن خفض التوترات مع الولايات المتحدة، وتهيئة الظروف من أجل نزع فتيل الأزمة.

وبحسب "سكاي نيوز"، قالت الرئاسة الفرنسية إن دور باريس يتمثل في بذل كل الجهود الممكنة لضمان موافقة جميع الأطراف المعنية على هدنة ومن ثم الدخول في مفاوضات.

وأضافت أن ماكرون يحافظ على البقاء على اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والإيراني حسن روحاني.

وأشارت القناة إلى أن تلك المحادثات هي الرابعة خلال شهرين بين ماكرون وروحاني، فضلا عن مفاوضات الرئيس الفرنسي مع دونالد ترامب، والتي كان آخرها يوم الجمعة الماضي.

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