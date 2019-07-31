تعرف على هاتف شاومي القرش الأسود الجديد.. مساحته 256 جيجابايت ومخصص لـ الألعاب

إذا كنت تعتقد بأن "هواتف الألعاب" قد انتهت بالفعل، فإن علامة Sharmi الفرعية التابعة لشركة Xiaomi تثبت العكس، على الرغم من افتقاره للحملة الدعائية الكبيرة، إلا أن Black Shark 2 Pro لا يقل حجمه عن المواصفات المتداولة، محتفظة بالميزات الخاصة التي تجعل Black Shark 2 مميزًا.





وهناك بعض السمات التي تجعل هاتفًا ذكيًا "خاصًا بالألعاب" حقًا مميزًا، من ناحية التصميم في أن يشبه ألعاب الكمبيوتر أكثر من الألعاب على الهواتف الذكية المتميزة، لذا يأتيBlack Shark 2، مزودًا بأنظمة تبريد سائلة وهوائيات مصممة خصيصًا للتأكد من أن الهاتف قابل للاستخدام في كل من الوضعين الأفقي والرأسي.





علاوة على تزويده بالإصدار المحترف من معالج Qualcomm Snapdragon 855 Plus الجديد اللامع، وإذا كانت بعض الشائعات صحيحة وفقًا لموقع "سلاش جير"، فلن يكون لدى Galaxy Note 10 هذا المعالج الجديد.





كما خفضت شاومي من زمن استجابة الشاشة لهاتف القرش الأسود من 43.5 مللي ثانية إلى 34.7 مللي ثانية، إنه أحد المواصفات التي قد لا تكون مناسبة لمستخدمي الهواتف الذكية، ولكنها مهمة جدًا للاعبين.





ويحتوي هاتف شاومي القرش الأسود 2 برو الجديد على المواصفات الأساسية، حيث ذاكرة وصول عشوائي بحجم 12 GB، و 128 GB من سعة التخزين، يبدأ بسعر 2999 يوان أو 435 دولارًا، يوجد أيضًا نموذج 3499 بـ(510 دولار) يضاعف فقط مساحة التخزين إلى 256 جيجابايت.



