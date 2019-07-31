ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ببنطلون مقطع ومكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق فى الساحل

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:42 ص
زوجة مصطفى فهمي
زوجة مصطفى فهمي
هاجر هانئ
شاركت الإعلامية فاتن موسى فهمي، زوجة الفنان مصطفى فهمي، متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بصور لها برفقة زوجها مصطفى فهمي خلال استمتاعهما بالإجازة الصيفية فى الساحل الشمالى.

وظهرت فاتن موسى فى الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت بنطلونا أسود ممزق ونسقت معه بلوزة ذا أكمام مكشوفة اتسمت باللون الذهبى اللامع.

وانتعلت فاتن موسى حذاء صيفي مسطح، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة.

واختارت فاتن موسى مكياجا صاخبا ارتكز على طلاء الشفاه باللون الأحمر، فيما اعتمدت على خصلات شعرها الأشقر المنسدل على كتفيها.
ببنطلون مقطع ومكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق فى الساحل
ببنطلون مقطع ومكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق فى الساحل
ببنطلون مقطع ومكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق فى الساحل
ببنطلون مقطع ومكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق فى الساحل
ببنطلون مقطع ومكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق فى الساحل

موضوعات متعلقة

هايدى موسى تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. صور

بنطلون ممزق و خلخال.. زوجة تامر حسنى تستعرض أناقتها.. صور

بفستان أسود شفاف.. زوجة تامر حسنى تخطف الأنظار فى دبى ..صور

بإطلالة تشبه البيجامة ... بوسي تفاجئ متابعيها بلوك جديد

بفستان قصير.. زوجة مصطفى فهمي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. صور

بنطلون مقطع و بلوزة مكشوفة.. زوجة تامر حسنى بإطلالة كاجوال أنيقة

ترشيحاتنا

كوريا الشمالية تستعد لنشر غواصة جديدة تطلق 3 صواريخ باليستية

تعرف على هاتف شاومي القرش الأسود الجديد.. مساحته 256 جيجابايت ومخصص لـ الألعاب

شرب الماء من كولدير بجوار المقابر فمات صعقاً بالكهرباء بإحدى قرى الدقهلية

إف سي مصر يضم أحمد الشيخ لمدة 3 مواسم

بمبيعات فاقت مليوني هاتف في شهر.. تعرف على مميزات Nova 5

ننشر آخر فيديو لـ عروس المنوفية المقتولة يوم الصباحية بسبب مرض زوجها النفسي

ننشر آخر فيديو لـ عروس المنوفية المقتولة يوم الصباحية بسبب مرض زوجها النفسي

موجز الرياضة.. رئيس الزمالك يفاجئ الجماهير ويتوعد الخطيب.. تفاصيل صفقة قفشة.. مشروع تركي الشيخ

طه إسماعيل: 5 مدربين مصريين مرشحين لتدريب المنتخب

بسبب مباراة القمة.. رئيس الزمالك يتوعد محمود الخطيب

مفاجأة من رئيس الزمالك لجماهير النادي خلال مداخلة على قناة المحور.. تعرف عليها

صدقي صبحي يصل نواكشوط للمشاركة في تنصيب الرئيس الموريتاني

تسبيح الملائكة.. ترديد هذه الكلمات بين الأذان والإقامة يفتح أبواب الرزق.. فيديو

التفاصيل الكاملة لـ صفقة مجدي قفشة.. رغبة اللاعب تنصر الأهلي على الزمالك.. ومطالب من بيراميدز لإنهائها

شاهد.. سيدة تسحل زوجها على متن طائرة لنظره إلى أخرى

حدث ليلاً.. رئيس الزمالك يتوعد الخطيب وجنات تظهر لأول مرة بعد ولادتها وعمود إنارة يهدد حياة المواطنين

سيد عبد الحفيظ: لا أفضل الحديث عن كهربا ومجدي قفشة ليس في فريقي.. فيديو

أنا ملتزم بالصلاة ولكنني مقيم على ذنب فهل يقبل الله دعائي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببنطلون مقطع ومكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق فى الساحل

دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها

شاهد .. محمد صلاح يداعب الكرة في معسكر ليفربول استعدادا للموسم الجديد