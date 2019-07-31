ملك البحرين يوجه صفعة قوية لـ نتنياهو.. تفاصيل

كشفت مصادر صحفية لـ "إيلاف" السعودي ، ان رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو طلب لقاء ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، فرفض قائلا: "وقت اللقاء لم يحن بعد".



وقالت صحيفة "إيلاف" أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة رفض طلبًا إسرائيليًا للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المنامة، قائلًا "لم يحن الوقت بعد".



وأرسل نتنياهو موفدًا خاصًا يرافقه ثلاثة أمنيين إلى البحرين بحجة إطلاع المسؤولين البحرينيين على أمر أمني خطر، وخلال اللقاء اقترح الموفد الإسرائيلي على ملك البحرين استقبال نتنياهو في المنامة خلال أغسطس المقبل، لبحث مسائل أمنية ذات اهتمام مشترك ورفض ملك البحرين المقترح الإسرائيلي.



ويسعى نتنياهو الاستفادة من اللقاء بملك البحرين في حملته الانتخابية عشية الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 سبتمبر المقبل.



ورفض مساعد نتنياهو التطرق إلى هذا الخبر قائلًا إن رئيس وزراء إسرائيل لا يعلق على مثل هذه الأخبار.