جامعة المنصورة تطلق فعاليات الماراثون الأول للشاطئي بجمصة

نظمت اللجنة الرياضية العليا باتحاد طلاب جامعة المنصورة بالتعاون مع ادارة النشاط الرياضى بالادارة العامة لرعاية الطلاب الماراثون الأول للشاطئي لطلاب جامعة المنصورة وذلك ضمن فعاليات أولمبياد كليات الجامعة الشاطئ.





جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، الدكتور محمد عطيه نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ومحمد عبد اللطيف، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، وإبراهيم فهمي مدير عام رعاية الطلاب وكابتن ياسر تحسين مدير إدارة النشاط الرياضي.





وجاءت النتائج كالتالي: المركز الأول عبدالله محمد "كلية الحاسبات" والمركز التاني عبد الرحمن إيهاب "كلية الهندسة" والمركز الثالث أحمد حامد عبد القادر "كلية الحاسبات" والمركز الرابع أحمد علي حسن "كلية الحقوق" والمركز الخامس محمود رضا راتب "كلية التربية الرياضية "والمركز السادس عبد الفتاح تاحه " كلية الحقوق "والمركز السابع محمد خالد شلبي "كلية التربية الرياضية " والمركز الثامن اسلام عمار "كلية الهندسة " والمركز التاسع شكري اسماعيل "كلية التمريض " والمركز العاشر عبدالله ممدوح "كلية الحاسبات".



