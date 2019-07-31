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شاهد| السيسي يشهد فيلما تسجيليا بعنوان نورت مصر فى اليوم الثاني لمؤتمر الشباب

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:20 ص
صدى البلد
مي محمد
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا بعنوان " نورت مصر" خلال فعالياته لليوم الثاني لمؤتمر الشباب، اليوم الأربعاء، بحفل تخريج أول دفعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقى.

ويشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، انعقاد المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، والذى يستهدف عرض خطط وجهود الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطن مصري، بالإضافة إلى شرح أبعاد المبادرة، وإتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.

ويعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.

كما سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن سفراء لمبادرة حياة كريمة من الشخصيات العامة والفنانين كسفراء للمواطن المصري.

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