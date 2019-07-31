رشا راغب: البرنامج الرئاسي للقيادة بارقة أمل لشباب القارة السمراء.. فيديو

قالت رشا راغب، مديرة الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب للقيادة، إن الأكاديمية استطاعت التميز والتمكن عن مثيلاتها على مستوى العالم في أداء دورها على أكمل وجه، لافتة إلى أنه يعمل بهذا الصرح 134 شابا منهم 118 شابا من خريجى البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بمتوسط أعمار 35 عاما.



وأضافت رشا راغب، خلال كلمتها بالمؤتمر الوطني السابع للشباب، أن الشباب تم تعيينهم بعد اجتياز العديد من الاختبارات، مشيرة إلى أن الاكاديمية الوطنية دربت 3282 شخصا خلال عام.



وأشارت رشا راغب إلى أن الأكاديمية عقدت العديد من الشراكات والاتفاقيات مع عدد من الهيئات الدولية والاكاديميات، موضحة ان الاكاديمية تعمل على الانفتاح على أحدث التطورات فى العالم.



ولفتت رشا راغب إلى أن مصر كانت قبلة التعلم وستظل دائمًا حاضرة لأداء هذا الدور، مؤكدة أن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الافريقي للقيادة يمثل بارقة أمل لشباب القارة السمراء.