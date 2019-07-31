مرتضى منصور: كهربا الشيطان راكبه.. ومؤمن زكريا شغال عجلاتي.. فيديو

شن المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك هجوما عنيفا على اللاعبين الذين دخلوا فى مفاوضات مع النادى الأهلى معهم رغم ارتباطهم بعقود وعلاقات طيبة مع القلعة البيضاء وجماهيرها.





وقال مرتضى منصور فى تصريحات خاصة لبرنامج الزمالك الذى يذاع على شاشة قناة المحور إن الأهلي لعب فى دماغ كهربا ليتمرد على النادى ويقاطع التدريبات رغم ارتباطه بعقد لمدة ثلاث مواسم مقبلة.





وأضاف مرتضى منصور أن كهربا وقع لنادى فى البرتغال لا يمنحه ربع ما يتقاضاه فى الزمالك، مؤكدا أن الشيطان ركب دماغه وسيتعرض لعقوبات من الفيفا خاصة أن اتحاد الكرة أرسل للاتحاد الدولى لكرة القدم بأن عقد كهربا مع الزمالك ممتد لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.





وأكد مرتضى منصور أن اى لاعب يتمرد على الزمالك للعب للنادى الأهلى لا يحظى بالتقدير من المنافس ضاربا مثلا بمؤمن زكريا اللى كان يقبل فانلة الفريق الأبيض ثم رحل للأهلى، متسائلا أين هو الآن ليرد ساخرا: شغال عجلاتي.



