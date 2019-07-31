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السيسى يشهد فيلما تسجيليا عن التحول الرقمى فى الوزارات المصرية.. فيديو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 01:04 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
آيات أحمد
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فيلمًا تسجيليًا عن التحول الرقمى فى الوزارات المصرية، والتى تعتبر نقلة فى أداء الخدمة، لعمل قاعدة بيانات دقيقة للمواطنين.

ويشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته أمس، الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، انعقاد المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، والذى يستهدف عرض خطط وجهود الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطن مصري، بالإضافة إلى شرح أبعاد المبادرة، وإتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.

ويعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.

كما سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن سفراء لمبادرة حياة كريمة من الشخصيات العامة والفنانين كسفراء للمواطن المصري.

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