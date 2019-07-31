المركز الإعلامي للكنيسة يهنئ البابا تواضروس بذكرى رهبنته

قدم المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التهنئة لقداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين لرهبنته.





وقال القس بولس حليم، نثق أن الله الذي اختاركم من البدء، وقَدَّسكم له، إناءً مختارًا، قادرٌ أن يعينكم على رعاية شعبه، وقيادتهم في طريق التقوى وتدبير كنيسته المقدسة بكل طهارة وبر.





يشار إلى أن البابا الأنبا تواضروس الثاني ولد في ٤ نوفمبر ١٩٥٢، باسم وجيه صبحي باقي سليمان بمدينة المنصورة لأسرة مكونة منه كأخ لشقيقتين، ووالده كان يعمل مهندس مساحة، وتنقلت الأسرة في المعيشة ما بين المنصورة وسوهاج و دمنهور.





حصل على بكالوريوس الصيدلة بجامعة الإسكندرية سنة 1975، كما حصل على بكالوريوس الكلية الإكليريكية سنة 1983، وزمالة الصحة العالمية بإنجلترا سنة 1985.





ذهب يوم الأربعاء الموافق 20 أغسطس 1986 إلى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وظل طالب رهبنة لمدة عامين، وترهبن يوم الأحد الموافق 31 يوليو عام 1988 بدير الأنبا بيشوى، ورُسِمَ قِسًّا يوم السبت الموافق 23 ديسمبر 1989.





وانتقل للخدمة بمحافظة البحيرة (إيبارشية البحيرة بدمنهور - بعد رسامته كاهنًا بشهرين- في يوم الخميس الموافق 15 فبراير 1990، ونال درجة الأسقفية في 15 يونيو 1997 (في عيد العنصرة)، كأسقف عامًا لمساعدة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوميوس مطران، البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية.



