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منوعات

بعد بحث المصريين عنها.. معلومات لا تعرفها عن شجرة فاكهة البامبوزيا

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:00 ص
فاكهة البامبوزيا
فاكهة البامبوزيا
أماني إبراهيم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لنوع من الفاكهة على شكل الزيتون الأسود، وتدعى فاكهة البامبوزيا أو الجمبولان، وتساءلوا عن أماكن بيع أشجارها في مصر.

وتعد شجرة البامبوزيا الاستوائية هندية الموطن، وتتم زراعتها بكثرة في نيبال وباكستان وإندونيسيا، وتتواجد في مصر في المناطق الحارة كأسوان وبلاد الصعيد.

وتسمى هذه الشجرة بعدة أسماء أخرى مثل جمبول، وعنيب، وفلفل هندي، ودمسون، ولها العديد من الفوائد بداية من الأوراق حتى الثمار اللذيذة، حيث تستخدم أوراقها في الطب البديل والتداوي بالأعشاب.

وتتميز شجرة البامبوزيا بأنها طويلة جدًا ويتخطى طولها 7 أمتار، وتتحمل الجفاف الشديد فلا تحتاج للمياه إلا مرة أو اثنين في الأسبوع، وتتحمل أيضًا حرارة الشمس فواحد من شروط نموها هو الإضاءة القوية.

وتتعدد مزايا هذه الشجرة، فزهورها البيضاء ذات رائحة جميلة، أما الثمار فتتميز بمذاقها القريب من الكريز، وتستخدم أوراقها في التداوي، أما الشجرة فهي تعد من زهور الزينة.

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