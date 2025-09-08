رئيس رواندا يستقبل سفيرة مصر الجديدة بكيجالي.. ويؤكد حرصه على مواصلة تطوير التعاون المشترك

استقبل الرئيس الرواندي بول كاجامي، السفيرة حنان شاهين، لتقديم أوراق الاعتماد كسفيرة فوق العادة ومفوضة لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية رواندا.



ونقلت السفيرة -خلال اللقاء- تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس كاجامي، معربةً عن تمنيات مصر لرواندا -قيادةً وشعباً- بدوام التقدم والازدهار، وأكدت على تطلعها لتعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين.



ومن جانبه، رحب الرئيس كاجامي بالسفيرة المصرية، وطلب نقل تحياته إلى الرئيس السيسي، وأعرب عن تقديره للعلاقات القوية التي تجمع بين البلدين، مؤكداً حرصه على مواصلة تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات.

