أفريقيا السوداء.. معرض كتب بقصور الثقافة

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، حيث جرى تنظيم معرض كتب خاص بعنوان "أفريقيا السوداء"، وعرض بعض الكتب التي تتحدث عن القارة مثل "كتاب تاريخ جنوب أفريقيا" تأليف جديونس.وير، وكتاب "المهدية في السودان" تأليف ب. م. هولتو، كتاب "حلايب نزاع الحدود" تأليف أحمد الشال.



ويهدف المعرض -بحسب بيان الأربعاء- إلى تعريف الرواد بتاريخ وعادات وصراعات دول قارة أفريقيا، تلاه معرض فني من إنتاج الورش الفنية وعرض مجموعة من الأعمال التي تمت أثناء تنفيذ الورش الفنية ومجموعة من المجسمات الفنية ولوحات فنية من الكولاج، كذلك عرض إنتاج قاعة الفنون التشكيلية بقصر ثقافة الطفل بكفر تصفا من الصلصال والزجاج.



وجرى تنظيم عدد من الورش الفنية بمحافظة المنيا لفنون وثقافة المرأة، منها ورشة أشغال الجلود الصناعية بالكروشية لعمل محافظ وشنط وأكياس، حيث قامت المدربة بالاستمرار فى تشطيب الشنط وجرابات الموبايل تمهيدا لإنهاء الورشة واقامة المعرض، وورشة حلى بالخرز والفواصل.



وقامت المدربة بتصميم وتنفيذ حلى من الخرز الخشب والنحاس، بجانب تعريف المتدربات فى الورش عن كيفية تسويق المنتج وتسعيره، وكيفية اخراج منتج بمستوى جيد يصلح للتسويق، أقيمت الورشة بمدرسة بنى روح الاعدادية، بالاضافة لتنفيذ ورش فنية بمدرسة نجيب محفوظ الرسمية التجربية للغات، تضمنت أشغال فنية بالخيامية وتعليم الاطفال الشغل اليدوي بالخرز لعمل ميداليات قلب بالخرز الملون، بجانب ورشة رسم علي الزجاج بألوان الجواش، وورشة الطين الاسواني وتعليم الاطفال عمل مجسمات من الفخار، كذلك ورشة سجاد يدوي، حيث تعلم الأطفال كيفية إستخدام خيوط النول اليدوي لصنع سجادة يدوية، نفذ الورشة الحرفي بيومي فوزي، تلاها ورشة رسوم أطفال رسم حر واكتشاف مواهب الاطفال في الرسم، وذلك ضمن النشاط الصيفي بالمدرسة.