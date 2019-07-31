السيسي لـ المصريين: بكرة تشوفوا دولة جديدة في مصر.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه مع استمرار جهود الحكومة في تنفيذ التحول الرقمي؛ سوف تتبوأ مصر المكانة التي تستحقها في هذا المجال.



ووجه الرئيس السيسي، خلال جلسة التحول الرقمي، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للشباب، والمُنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، الشكر لوزارة الإتصالات وهيئة الرقابة الإدارية، وكافة أجهزة الدولة التي تعاونت سويا للوصول إلى الواقع الملموس الذي تشهده الدولة حاليًا.



وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة المصرية استطاعت أن تتحول للنظام الرقمي في وقت قياسي، مشيرًا إلى تلك المدة الزمنية كانت بمثابة تحدٍ كبير وإنجاز ضخم، موجها الشكر لتنسيقية الأحزاب على مقترحاتها التي تعمل عليها الحكومة أو التي من الممكن أن تستفيد منها.



ووجه الرئيس السيسي كلمة لـ المصريين والحضور "بكرة تشوفوا شكل الدولة المصرية ومضمونها، دولة جديدة في جميع المجالات وعلى رأسها مجال الرقمنة".



ويشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، انعقاد المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، والذى يستهدف عرض خطط وجهود الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطن مصري، بالإضافة إلى شرح أبعاد المبادرة، وإتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.



ويعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.



كما سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن سفراء لمبادرة حياة كريمة من الشخصيات العامة والفنانين كسفراء للمواطن المصري.