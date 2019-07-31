المصري الروماني يتفاوض مع الطيران المدني لتيسير رحلات بين القاهرة وبوخاريست

استعرض الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني برئاسة الدكتور أحمد السكري، نتائج الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الرومانية بوخاريست.



وقال "السكري"، إن الرئيس السيسي عرض خلال لقائه بنظيره الروماني فرص الاستثمار فى مصر فى كافة المجالات ودعا الحكومة الرومانية والقطاع الخاص للدخول إلي السوق المصرية.



وأضاف "السكري" خلال اجتماع الجانب المصري بالمجلس أمس، أن لقاءات الرئيس تناولت دعوة الجانب الروماني لانشاء منطقة رومانية فى هيئة قناة السويس والدخول فى مشروعات عديدة سواء بالشراكة مع الجانبان او انشاء فروع للشركات الرومانية فى السوق المصرية خاصة العاملة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات.



ولفت إلي أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والتبادل السياحي، موضحًا أن رومانيا من الدول المتقدمة فى مجالات IT، مما يساهم في خلق قيمة مضافة للشركات المصرية الناشئة فى هذا المجال بما يؤهلها لتصدير التكنولوجيا لمختلف دول العالم.



وفى المجال السياحي أكد "السكري" أن الرئيس السيسي طالب بزيادة عدد الوفود السياحية الرومانية لمصر، لافتا إلي أن الدعاية السياحية وبرامج الترويج السياحي تشكل 90% من الجذب السياحي وهو ما يجب الاهتمام به لتنشيط السياحة لمصر.



واشار إلي أن عودة الطيران الشارتر الرومانية لشرم الشيخ بواقع 3 رحلات اسبوعيا يشجع علي عودة السياحة الرومانية فضلا عن أن الجانب الروماني طالب بزيادة عدد الرحلات لمصر وهو مؤشر يعكس رغبتهم فى التعاون السياحي.



وكشف أن الجانب المصري بمجلس الأعمال يسعي حاليًا مع وزارة الطيران المدني لتخصيص يوما فى الاسبوع للسماح بهبوط رحلات الطيران الرومانية ذهابًا وعودة لمطار القاهرة وهو القرار الذي سيساعد مجلس الأعمال فى جذب 30 رحلة طيران رومانية.



وأضاف، أن المجلس يستهدف زيادة استثمارات الشركات الرومانية العاملة فى مجال الغاز والبترول فى مصر وتعزيز التعاون الثنائي فى هذا المجال خاصة وان رومانيا رابع احتياطي فى العالم ومتقدمة تكنولوجيا فى مجالات الغاز والبترول بالاضافة إلى تواجدها القوي فى دول الخليج مثل السعودية والكويت بجانب كازخستان وفى مختلف مناطق الاستكشاف.



من جانبه قال المهندس حسن الشافعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، أن الزيارة الاخيرة للرئيس السيسي لرومانيا نقطة فاصلة فى تاريخ العلاقات بين البلدين خاصة وإنها أول زيارة للرئيس المصري لرومانيا منذ 15 عامًا.



واضاف "الشافعي" أن اختيار الرئيس لزيارة رومانيا تؤكد على ان هناك فرص واعدة للتعاون المشترك فى المجالات الاقتصادية والتجارية وتعزيز الاستثمار المباشر المشترك، مشيرًا أن حجم التجارة البينية بلغ 900 مليون دولار العام الماضي.



وأكد أن مجلس الأعمال المشترك نجح بشكل كبير فى زيادة حجم التجارة وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتجاوزت فى بعض السنوات أكثر من مليار دولار مقارنة 130 مليون دولار قبل انشاء المجلس، مؤكدًا على أهمية التعاون فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والسياحة ونقل التجربة الرومانية فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمصر خاصة وان القطاع يساهم فى 70% من الدخل القومي فى رومانيا .



وقالت الدكتورة امنية فهمي نائب رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك، أن هناك فرص واعدة للتعاون السياسي بين مصر ورمانيا فى ظل عودة طيران الشارتر لمصر مرة أخري منذ انقطاع دام 7 سنوات.



وأكدت "فهمي" على ضرورة اعداد برامج للترويج السياحي والتسويق لمصر فى رومانيا والدول المحيطة بها لتعريف السائحيين الرومان بعودة جداول الطيران المصري من خلال التعاون بين الوزارات فى البلدين.



وأشارت، إلي أن المنتجات المصرية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير تحظي بأهتمام واقبال كبير من الجانب الروماني إلا أن بعض المنتجات تكلفة انتاجها عالية جدًا ولا تتناسب مع اسعار الدول المنافسة لمصر فى السوق الرومانية وهو ما يتطلب دعم اكبر من الحكومة لمنتجات المشاريع والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.



من جانبه أكد محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الجمعية نظمت اكثر من زيارة لرومانيا لبحث التعاون السياحي بين البلدين، مضيفًا أن الزيارة كشفت عن ان الترويج السياحي لمصر فى السوق الرومانية ليس له تواجد على ارض الواقع بسبب ضعف برامج التسويق السياحي.



واضاف "يوسف"، أن الجمعية ستنظم لقاءات بين الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك مع رؤساء لجنتي السياحة وتكنولوجيا المعلومات بالجميعة لبحث آليات جديدة للتعاون فى تلك المجالات واصدار توصيات للعمل بالتنسيق مع التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة السياحة.



وأقترح "يوسف" دعوة مجموعة من الإعلاميين السياحيين الرومانيين إلى مصر كأحد ادوات الترويج السياحي لمصر على ان تتحمل شركات السياحة المصرية تكاليف الإقامة وإعداد جلسة توجيهية (Orientation) لإهم المعالم السياحية في مصر.



من جانبه قال شريف الشافعي مسئول علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، أن القطاع الخاص الروماني يتطلع للتعاون الاستثماري فى مجالات تكنولوجيا المعلومات من خلال الدخول فى شراكات مع مستثمرين مصريين، مضيفًا ان وفد روماني يضم 7 شركات تعمل فى قطاع تكنولوجيا المعلومات من المقرر ان يزور مصر فى منتصف شهر سبتمبر المقبل لبحث التعاون مع هيئة العربية للتصنيع.



وأكد محمود أمين مسئول العلاقات الاقتصادية بين مصر ورومانيا بجهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، أن الجهاز يعمل على الترويج لفرص الاستثمار والتجارة مع رومانيا من الداخل من خلال المعارض ومجالس الأعمال خاصة وانه لا يوجد تمثيل تجاري لمصر فى رومانيا منذ 3 شهور.



وأضاف "أمين"، أنه سيتم عقد معرض متخصص فى مصر فى مجالات تكنولوجيا المعلومات فى شهر ديسمبر المقبل، ويمثل فرصة كبيرة لدعوة الشركات الرومانية المتخصصة فى هذا القطاع لبحث فرص الاستثمار وعقد شراكات قوية مع القطاع الخاص المصري.