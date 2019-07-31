تصرف غريب من مضيفة طيران داخل الطائرة.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى مقطع فيديو صادم، يظهر تصرف صادم ارتكبته مضيفة طيران على متن رحلة تابعة لشركة ساوث ويست الأمريكية، كانت متجهة إلى فيلادلفيا.



اكتشف راكبة تدعى فيرونيكا لويد أن المضيفة كانت مستلقية داخل حجرة الأمتعة العلوية، حيث كانت تستريح واضعة قدميها خارج الحجرة.



وكانت المضيفة تتدحرج على الحقائب بينما بدأت في الدردشة مع المسافرين، واستمر هذا الموقف لأكثر من 10 دقائق.



وكشفت شركة الطيران أن المضيفة فعلت ذلك فى محاولة منها لإضحاك المسافرين ليس أكثر.



