محمد صلاح في خطر .. بالأرقام.. ماذا قدم المرشحون للفوز بجائزة الأفضل في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة "The best"" للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لموسم 2018-2019 والتي شهدت تواجد نجمنا المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول في القائمة للمرة الثانية تواليًا عن جدارة واستحقاق .



وشهد هذا الموسم الكثير من المنافسات بدءًا بالدوريات الخمس الكبرى مرورًا بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ، وختامًا ببطولات دوري الأمم الأوروبية و كأس الأمم الإفريقية وكأس كوبا أمريكا.



ويقدم لكم صدى البلد في هذا التقرير أبرز ما قدمه اللاعبون المرشحون لجائزة الأفضل في العالم هذا الموسم.



- محمد صلاح :جناح نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، قدم واحد من أفضل مواسمه مع فريقه ، حيث لعب مع الفريق هذا الموسم 52 مباراة في مختلف المسابقات بمجموع دقائق 4342 دقيقة ، استطاع تسجيل 27 هدف بمعدل هدف كل 161 دقيقة ، و قام بصناعة 13 آخرين ، فكان أكثر لاعبي الريدز تسجيلًا ومساهمة في الأهداف لفريقه في الموسم الماضي ، كما توج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز بالمناصفة حيث سجل 22 هدفًا في الموسم المنقضي ، وقاد صلاح فريقه للفوز بدوري أبطال أوروبا بعد غياب دام لمدة 14 عاما بعد الفوز على توتنهام هوتسبير في النهائي ، وكان صاحب الفضل في هذا الإنجاز ، حيث أحرز الهدف الأول لفريقه في المباراة ، كما قاده أيضًا للحصول على المركز الثاني في البريميرليج بعد منافسة ضارية مع مانشستر سيتي حتى اللحظات الأخيرة في الدوري.



ومع المنتخب المصري ، لم يقف الحظ بجانب الفرعون ، حيث شارك صلاح مع المنتخب في كأس الأمم الإفريقية ولكنه ودع البطولة من دور الـ 16 بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا ، لكنه سجل مع المنتخب هدفين في دور المجموعات.



- كريستيانو رونالدو : جناح نادي يوفينتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي ، قدم أداءًا جيدًا نسبيًا مع ناديه الإيطالي في أول مواسمه منذ انتقاله من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني ، حيث خاض مع فريقه 43 مباراة في مختلف المسابقات ، استطاع تسجيل 28 هدفًا منها 21 هدفا في الدوري الإيطالي بمعدل 130 هدفا كل دقيقة ، وقام بتمرير 10 تمريرات حاسمة لكنه لم يتوج بجائزة هداف السيريا إي ولا هداف دوري أبطال أوروبا ، لكنه مع فريقه يوفينتوس استطاع إحراز لقب الدوري الإيطالي بأريحية ، لكنه فشل في دوري أبطال أوروبا حيث ودع البطولة من دور الـ 8 على يد نادي أياكس الهولندي.



أما مع المنتخب البرتغالي ، فشهد هذا الموسم تألقًا من صاروخ ماديرا على الصعيد الدولي ، حيث قاض منتخب بلاده للفوز بالنسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية بعد الإنتصار على المنتخب الهولندي في النهائي ، وسجل 3 أهداف مع منتخب بلاده في هذه البطولة كانت جميعها في شباك المنتخب السويسري في دور نصف النهائي.



- ليونيل ميسي :قائد نادي برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني ، قدم واحد من أفضل مواسمه على صعيد الأندية ، حيث خاض 50 مباراة مع البلاوجرانا هذا الموسم في مختلف المسابقات ، استطاع تسجيل 51 هدف فيهم بمعدل هدف كل 79 دقيقة ، و قام بصناعة 22 هدفا آخرين ، وتوج بجائزة هداف الدوري الإسباني برصيد 36 هدفا ، ليتوج على إثرها بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية الخمسة ، كما توج بجائزة هداف دوري أبطال أوروبا برصيد 12 هدفا ، وكان أكثر اللاعبين مساهمة في إحراز الأهداف في الدوري الإسباني ودوري الأبطال.



وتوج الأسطورة الأرجنتينية مع ناديه بلقب الدوري الإسباني ، لكنه فشل في الحصول على أي بطولة آخرى طوال الموسم ، حيث خسر نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا أمام فريق فالنسيا ، كما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا في نصف النهائي أمام فريق ليفربول .



أما مع المنتخب الأرجنتيني ، فواصل ميسي إخفاقه المستمر ، حيث ودع بطولة كأس كوبا أمريكا من دور نصف النهائي أمام المنتخب البرازيلي وسجل هدف وحيد فقط في تلك البطولة .



- فرانك دي يونج : متوسط ميدان المنتخب الهولندي ، والمنضم حديثًا لنادي برشلونة الإسباني ، قدم أفضل مواسمه ، حيث شارك اللاعب صاحب الـ 22 عامًا في 52 مباراة في مختلف المسابقات ، استطاع تسجيل 4 أهداف ، وصنع 4 مثلها ، وقاد فريقه السابق أياكس للفوز بالدوري الهولندي وكأس هولندا ، كما ساهم في تأهله لدور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا ، وتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الهولندي للموسم المنقضي ، كما كان صاحب أعلى معدل للمراوغات الناجحة في دوري الأبطال الموسم الماضي مناصفة مع البرتغالي برناندو سيلفا ، ليجذب الأنظار له وينضم لنادي برشلونة مقابل 75 مليون يورو.



أما مع المنتخب الهولندي ، فتأهل اللاعب مع الطواحين الهولندية لنهائي دوري الأمم الأوروبية ، لكنه خسر البطولة أمام المنتخب البرتغالي.



- ماتياس دي ليخت : هو ثاني لاعب هولندي في القائمة المختصرة للجائزة ، يلعب في مركز الدفاع وانضم حديثًا لنادي يوفينتوس الإيطالي ، استطاع اللاعب في سن الـ19 فقط أن يحفر اسمه في قائمة اللاعبين الأفضل في العالم ، فاللاعب وبرغم صغر سنه فأنه يتمتع بشخصية قيادية ، ففي الموسم المنقضي حمل شارة قيادة نادي أياكس العريق ، والذي قاده للتتويج بالثنائية المحلية ، كما قاده للتأهل لنصف نهائي الشامبيونزليج ، ومع منتخب بلاده ساهم في تأهله لنهائي دوري الأمم الأوروبية قبل أن يخسر البطولة أمام المنتخب البرتغالي ، لينضم لنادي يوفينتوس مقابل 75 مليون يورو ، ليصبح ثالث أغلى مدافع في العالم



-إيدين هازارد : قائد المنتخب البلجيكي والمنضم حديثًا لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني ، قدم أفضل مواسمه مع نادي تشيلسي في الموسم الماضي ، حيث خاض 52 مباراة مع النادي الإنجليزي في مختلف المسابقات ، واستطاع تسجيل 21 هدفا منهم 16 في البريميرليج ،بمعدل هدف كل 185 دقيقة ، كما قام بصناعة 17 آخرين منهم 15 هدفا في الدوري الإنجليزي ، ليصبح أكثر لاعب في الدوري مساهمة في التسجيل في الدوري الموسم الماضي ، بالإضافة لتتويجه لأفضل لاعب باختيار جمهور البريميرليج ، كما قاد فريقه للفوز ببطولة الدوري الأوروبي مع تسجيله لهدفين في المباراة النهائية أمام نادي ارسنال ، كما احتل مع البلوز المركز الثالث في الدوري الإنجليزي ، ليقرر بعدها وضع حد لمسيرته مع النادي اللندني ويقرر الإنتقال لصفوف نادي ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو .



- هاري كين : مهاجم نادي توتنهام هوتسبير والنادي الإنجليزي ، أثار وجوده في القائمة المختصرة لتلك الجائزة العديد من الانتقادات ، فاللاعب غاب عن النصف الثاني من الموسم بالكامل تقريبًا بسبب الإصابة ، فبرغم أن فريقه وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا ، إلا أن اللاعب قد غاب عن أبرز المحطات في تلك البطولة بسبب الإصابة ، حيث شارك اللاعب في 40 مباراة مع السبيرز ، سجل فيهم 24 هدفا في مختلف المسابقات ، منهم 17 هدفا في الدوري الإنجليزي ، واحتل مع فريقه المركز الرابع في الدوري الموسم الماضي.



- ساديو ماني : جناح نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب السنغالي ، قدم أفضل مواسمه مع الساحرة المستديرة ، حيث توج مع فريقه بدوري أبطال أوروبا و احتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي ، حيث خاض اللاعب في الموسم الماضي 50 مباراة في مختلف المسابقات ، سجل فيهم 26 هدفا منهم 22 هدفا في الدوري الإنجليزي ليتوج بجائزة الهداف مناصفة مع محمد صلاح والجابوني بيير أوباميانج .



أما مع المنتخب السنغالي ، فقاد اللاعب منتخب بلاده للوصول لنهائي كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه وسجل 3 أهداف في البطولة ، لكنه فشل في التتويج بالبطولة ، حيث خسر المباراة النهائية أمام المنتخب الجزائري بهدف نظيف.



- كيليان مبابي:جناح نادي باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي ، قاد فريقه للفوز بالدوري الفرنسي الموسم الماضي ، وكان له المساهمة الأكبر في ذلك التتويج ، حيث سجل 33 هدفا في الدوري ليتوج بجائزة الهداف ، كما توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري أيضًا، وسجل اللاعب في مختلف المسابقات بشكل عام 39 هدفا ، وصنع 17 اخرى ، لكنه فشل مع فريقه في دوري أبطال أوروبا ، حيث ودع البطولة من دور الـ 16 على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي.



- فيرجيل فان دايك:مدافع نادي ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الهولندي ، كان واحد من أفضل لاعبي الموسم الماضي بجدارة ، حيث كان بمثابة صمام الأمان لخط دفاع فريقه ، فدفاع الريدز كان صعب الإختراق بسبب وجود الداهية الهولندية ، ليساهم اللاعب في فوز فريقه بدوري أبطال اوروبا ، والحصول على المركز الثاني في الدوري الإنجليزي ، ليتوج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج من رابطة النقاد ومن رابطة الدوري الإنجليزي ، فاللاعب الهولندي لم تتم مراوغته طيلة الموسم الماضي من أي لاعب في إنجاز لم يحققه كثير من اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة.



أما مع المنتخب الهولندي ، فساهم اللاعب في وصول الطواحين لنهائي دوري الأمم الأوروبية ، لكنه خسر البطولة لصالح المنتخب البرتغالي.

