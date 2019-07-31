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رياضة

محمد صلاح في خطر .. بالأرقام.. ماذا قدم المرشحون للفوز بجائزة الأفضل في العالم

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:02 م
صدى البلد
إسماعيل محمود
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة "The best"" للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لموسم 2018-2019 والتي شهدت تواجد نجمنا المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول في القائمة للمرة الثانية تواليًا عن جدارة واستحقاق .

وشهد هذا الموسم الكثير من المنافسات بدءًا بالدوريات الخمس الكبرى مرورًا بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ، وختامًا ببطولات دوري الأمم الأوروبية و كأس الأمم الإفريقية وكأس كوبا أمريكا.

ويقدم لكم صدى البلد في هذا التقرير أبرز ما قدمه اللاعبون المرشحون لجائزة الأفضل في العالم هذا الموسم.

- محمد صلاح :جناح نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، قدم واحد من أفضل مواسمه مع فريقه ، حيث لعب مع الفريق هذا الموسم 52 مباراة في مختلف المسابقات بمجموع دقائق 4342 دقيقة ، استطاع تسجيل 27 هدف بمعدل هدف كل 161 دقيقة ، و قام بصناعة 13 آخرين ، فكان أكثر لاعبي الريدز تسجيلًا ومساهمة في الأهداف لفريقه في الموسم الماضي ، كما توج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز بالمناصفة حيث سجل 22 هدفًا في الموسم المنقضي ، وقاد صلاح فريقه للفوز بدوري أبطال أوروبا بعد غياب دام لمدة 14 عاما بعد الفوز على توتنهام هوتسبير في النهائي ، وكان صاحب الفضل في هذا الإنجاز ، حيث أحرز الهدف الأول لفريقه في المباراة ، كما قاده أيضًا للحصول على المركز الثاني في البريميرليج بعد منافسة ضارية مع مانشستر سيتي حتى اللحظات الأخيرة في الدوري.

ومع المنتخب المصري ، لم يقف الحظ بجانب الفرعون ، حيث شارك صلاح مع المنتخب في كأس الأمم الإفريقية ولكنه ودع البطولة من دور الـ 16 بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا ، لكنه سجل مع المنتخب هدفين في دور المجموعات.

- كريستيانو رونالدو : جناح نادي يوفينتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي ، قدم أداءًا جيدًا نسبيًا مع ناديه الإيطالي في أول مواسمه منذ انتقاله من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني ، حيث خاض مع فريقه 43 مباراة في مختلف المسابقات ، استطاع تسجيل 28 هدفًا منها 21 هدفا في الدوري الإيطالي بمعدل 130 هدفا كل دقيقة ، وقام بتمرير 10 تمريرات حاسمة لكنه لم يتوج بجائزة هداف السيريا إي ولا هداف دوري أبطال أوروبا ، لكنه مع فريقه يوفينتوس استطاع إحراز لقب الدوري الإيطالي بأريحية ، لكنه فشل في دوري أبطال أوروبا حيث ودع البطولة من دور الـ 8 على يد نادي أياكس الهولندي.

أما مع المنتخب البرتغالي ، فشهد هذا الموسم تألقًا من صاروخ ماديرا على الصعيد الدولي ، حيث قاض منتخب بلاده للفوز بالنسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية بعد الإنتصار على المنتخب الهولندي في النهائي ، وسجل 3 أهداف مع منتخب بلاده في هذه البطولة كانت جميعها في شباك المنتخب السويسري في دور نصف النهائي.

- ليونيل ميسي :قائد نادي برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني ، قدم واحد من أفضل مواسمه على صعيد الأندية ، حيث خاض 50 مباراة مع البلاوجرانا هذا الموسم في مختلف المسابقات ، استطاع تسجيل 51 هدف فيهم بمعدل هدف كل 79 دقيقة ، و قام بصناعة 22 هدفا آخرين ، وتوج بجائزة هداف الدوري الإسباني برصيد 36 هدفا ، ليتوج على إثرها بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية الخمسة ، كما توج بجائزة هداف دوري أبطال أوروبا برصيد 12 هدفا ، وكان أكثر اللاعبين مساهمة في إحراز الأهداف في الدوري الإسباني ودوري الأبطال.

وتوج الأسطورة الأرجنتينية مع ناديه بلقب الدوري الإسباني ، لكنه فشل في الحصول على أي بطولة آخرى طوال الموسم ، حيث خسر نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا أمام فريق فالنسيا ، كما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا في نصف النهائي أمام فريق ليفربول .

أما مع المنتخب الأرجنتيني ، فواصل ميسي إخفاقه المستمر ، حيث ودع بطولة كأس كوبا أمريكا من دور نصف النهائي أمام المنتخب البرازيلي وسجل هدف وحيد فقط في تلك البطولة .

- فرانك دي يونج : متوسط ميدان المنتخب الهولندي ، والمنضم حديثًا لنادي برشلونة الإسباني ، قدم أفضل مواسمه ، حيث شارك اللاعب صاحب الـ 22 عامًا في 52 مباراة في مختلف المسابقات ، استطاع تسجيل 4 أهداف ، وصنع 4 مثلها ، وقاد فريقه السابق أياكس للفوز بالدوري الهولندي وكأس هولندا ، كما ساهم في تأهله لدور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا ، وتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الهولندي للموسم المنقضي ، كما كان صاحب أعلى معدل للمراوغات الناجحة في دوري الأبطال الموسم الماضي مناصفة مع البرتغالي برناندو سيلفا ، ليجذب الأنظار له وينضم لنادي برشلونة مقابل 75 مليون يورو.

أما مع المنتخب الهولندي ، فتأهل اللاعب مع الطواحين الهولندية لنهائي دوري الأمم الأوروبية ، لكنه خسر البطولة أمام المنتخب البرتغالي.

- ماتياس دي ليخت : هو ثاني لاعب هولندي في القائمة المختصرة للجائزة ، يلعب في مركز الدفاع وانضم حديثًا لنادي يوفينتوس الإيطالي ، استطاع اللاعب في سن الـ19 فقط أن يحفر اسمه في قائمة اللاعبين الأفضل في العالم ، فاللاعب وبرغم صغر سنه فأنه يتمتع بشخصية قيادية ، ففي الموسم المنقضي حمل شارة قيادة نادي أياكس العريق ، والذي قاده للتتويج بالثنائية المحلية ، كما قاده للتأهل لنصف نهائي الشامبيونزليج ، ومع منتخب بلاده ساهم في تأهله لنهائي دوري الأمم الأوروبية قبل أن يخسر البطولة أمام المنتخب البرتغالي ، لينضم لنادي يوفينتوس مقابل 75 مليون يورو ، ليصبح ثالث أغلى مدافع في العالم

-إيدين هازارد : قائد المنتخب البلجيكي والمنضم حديثًا لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني ، قدم أفضل مواسمه مع نادي تشيلسي في الموسم الماضي ، حيث خاض 52 مباراة مع النادي الإنجليزي في مختلف المسابقات ، واستطاع تسجيل 21 هدفا منهم 16 في البريميرليج ،بمعدل هدف كل 185 دقيقة ، كما قام بصناعة 17 آخرين منهم 15 هدفا في الدوري الإنجليزي ، ليصبح أكثر لاعب في الدوري مساهمة في التسجيل في الدوري الموسم الماضي ، بالإضافة لتتويجه لأفضل لاعب باختيار جمهور البريميرليج ، كما قاد فريقه للفوز ببطولة الدوري الأوروبي مع تسجيله لهدفين في المباراة النهائية أمام نادي ارسنال ، كما احتل مع البلوز المركز الثالث في الدوري الإنجليزي ، ليقرر بعدها وضع حد لمسيرته مع النادي اللندني ويقرر الإنتقال لصفوف نادي ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو .

- هاري كين : مهاجم نادي توتنهام هوتسبير والنادي الإنجليزي ، أثار وجوده في القائمة المختصرة لتلك الجائزة العديد من الانتقادات ، فاللاعب غاب عن النصف الثاني من الموسم بالكامل تقريبًا بسبب الإصابة ، فبرغم أن فريقه وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا ، إلا أن اللاعب قد غاب عن أبرز المحطات في تلك البطولة بسبب الإصابة ، حيث شارك اللاعب في 40 مباراة مع السبيرز ، سجل فيهم 24 هدفا في مختلف المسابقات ، منهم 17 هدفا في الدوري الإنجليزي ، واحتل مع فريقه المركز الرابع في الدوري الموسم الماضي.

- ساديو ماني : جناح نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب السنغالي ، قدم أفضل مواسمه مع الساحرة المستديرة ، حيث توج مع فريقه بدوري أبطال أوروبا و احتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي ، حيث خاض اللاعب في الموسم الماضي 50 مباراة في مختلف المسابقات ، سجل فيهم 26 هدفا منهم 22 هدفا في الدوري الإنجليزي ليتوج بجائزة الهداف مناصفة مع محمد صلاح والجابوني بيير أوباميانج .

أما مع المنتخب السنغالي ، فقاد اللاعب منتخب بلاده للوصول لنهائي كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه وسجل 3 أهداف في البطولة ، لكنه فشل في التتويج بالبطولة ، حيث خسر المباراة النهائية أمام المنتخب الجزائري بهدف نظيف.

- كيليان مبابي:جناح نادي باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي ، قاد فريقه للفوز بالدوري الفرنسي الموسم الماضي ، وكان له المساهمة الأكبر في ذلك التتويج ، حيث سجل 33 هدفا في الدوري ليتوج بجائزة الهداف ، كما توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري أيضًا، وسجل اللاعب في مختلف المسابقات بشكل عام 39 هدفا ، وصنع 17 اخرى ، لكنه فشل مع فريقه في دوري أبطال أوروبا ، حيث ودع البطولة من دور الـ 16 على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي.

- فيرجيل فان دايك:مدافع نادي ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الهولندي ، كان واحد من أفضل لاعبي الموسم الماضي بجدارة ، حيث كان بمثابة صمام الأمان لخط دفاع فريقه ، فدفاع الريدز كان صعب الإختراق بسبب وجود الداهية الهولندية ، ليساهم اللاعب في فوز فريقه بدوري أبطال اوروبا ، والحصول على المركز الثاني في الدوري الإنجليزي ، ليتوج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج من رابطة النقاد ومن رابطة الدوري الإنجليزي ، فاللاعب الهولندي لم تتم مراوغته طيلة الموسم الماضي من أي لاعب في إنجاز لم يحققه كثير من اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة.

أما مع المنتخب الهولندي ، فساهم اللاعب في وصول الطواحين لنهائي دوري الأمم الأوروبية ، لكنه خسر البطولة لصالح المنتخب البرتغالي.

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