ثعبان الطريشة القاتل في التجمع الخامس .. سماح أنور وشيرين رضا عن ظهوره: قتل الكلاب السبب

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لظهور ثعبان الطريشة القاتل في التجمع الخامس ما أدي إلي إصابة حالة من الزعر والرعب بين الأهالي بالتجمع، وربط بعض خبراء البيئة أن سبب انتشار الطريشة هو قتل الكلاب والقطط من الشوارع.



وفى هذا الصدد أعربت الفنانة سماح أنور عن استيائها الشديد من قتل الكلاب والقطط بالشوارع، ما أدى إلى ظهور ثعبان الطريشة القاتل في التجمع الخامس .



وقالت سماح أنور عبر صفحتها علي فيس بوك: "ربنا ماخلقش حاجة مالهاش لازمة .... مبروك عليكوا تعابين الطريشة (وغيره بقى) يا بتوع موتوا الكلاب والقطط اللي في الشوارع ... وحياة ربي فرحانة فيكم جداااا".



من جانبها، اقترحت الفنانة شيرين رضا على أزمة انتشار ثعابين خطيرة وهي ثعابين الطريشة بمنطقة التجمع الخامس، التخلي عن سياسة قتل الكلاب والقطط للخروج من هذه الأزمة.



وغردت شيرين رضا قائلة: "القطط والكلاب هما اللي كانوا بيحمونا، ربنا خلقهم يكلوا الحشرات ويقتلوا الزواحف وهو ده التوازن اللي كان باعد عننا الثعابين السامة والعقارب، أرجوكم متقتلوش خلق الله لان له حكمة في ذلك".