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رياضة

آخر رجال تركي آل الشيخ يرحل عن بيراميدز.. رسميا

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:02 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
أعلن أحمد عفيفى المتحدث الرسمى لنادى بيراميدز إف سى رحيله رسميا اليوم عن النادى .

وكان المستشار تركى آل الشيخ مالك نادى بيراميدز قد تعاقد مع الإعلامى أحمد عفيفى فى منصب المتحدث الرسمى للنادى للرد على الاتهامات والهجوم الذي يتعرض له بيراميدز ومسئوليه.

ومنذ إعلان المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز رحيله عن النادي فى الرابع من يونيو الماضى بعد موسم وحيد قضاه مستثمرًا في الدوري المصري الممتاز ورجاله من الشخصيات التى عملت معه فى إدارة النادى أو نجوم الفريق السوبر يرحلون وراءه تباعا الواحد تلو الآخر.

ومن المسئولين الذين رحلوا عن بيراميدز بعد بيع تركى آل الشيخ حصته حسام البدرى رئيس إدارة نادى بيراميدز ولحق به أحمد حسن عميد لاعبى العالم ومدير الكرة بالنادى وسبقه محمد جمال العاصى المدير التنفيذى للنادى الذى رحل مع تركي آل الشيخ للعمل في تجربته الجديدة.

ورحل عن بيراميدز أحمد عفيفى المتحدث الرسمى للنادى و الأرجنتيني رامون دياز المدير الفنى للفريق وجهازه المعاون ليتولى بدلا منه الفرنسي ديسابر المدير الفني لأوغندا فى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالجابون.

ومن النجوم الكبار والسوبر الذين رحلوا عن بيراميدز عقب بيع تركى آل الشيخ للنادى البرازيلى كينو الذى انتقل على سبيل الإعارة للجزيرة الإماراتي والدولي السوري عمر خربين عقب انتهاء اعارته لمدة 6 شهور من نادى الهلال السعودى والسورى عمر الميدانى الذى انتقل إلى الدوري الكويتي عقب انتهاء عقده لمدة موسم والثنائى ناصر منسى ومهند لاشين المنتقلين لطلائع ومحمد مجدي قفشة للأهلى .

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