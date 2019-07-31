محمد عساف يحيي أول حفل له في العراق خلال عيد الأضحى

يستعد الفنان الفلسطيني محمد عساف، لإحياء أول حفل غنائي له في العراق يوم 14 أغسطس المُقبل، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، في نادي اليرموك بالعاصمة بغداد.



من ناحية أخرى، تخطت أغنية "بصراحة" لـ محمد عساف حاجز الـ11 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، بعد طرح الأغنية في 5 يونيو الماضي، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك.



أغنية "بصراحة" لـ محمد عساف، حققت 11 مليونا و806 آلاف مشاهدة، مقتربة من المليون الـ 12، بعد ما يقرب من شهرين على طرحها على يوتيوب.



أغنية "بصراحة" لـ محمد عساف، من كلمات: رامي العبودي، ألحان: علي صابر، وتوزيع: عثمان عبود.



فيما يشارك محمد عساف، فى حفل غنائي ساهر، على هامش فعاليات مهرجان جرش يوم 25 يوليو الجاري، ومن المتوقع أن يشدو بعدد من الأغانى التى تنال اعجاب جمهوره حيث يحرص على غناء بعض الأغاني القديمة للمطربين عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب ووردة بجانب أغانيه الحديثة.