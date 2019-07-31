ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد عساف يحيي أول حفل له في العراق خلال عيد الأضحى

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:11 م
محمد عساف
محمد عساف
سعيد فراج
يستعد الفنان الفلسطيني محمد عساف، لإحياء أول حفل غنائي له في العراق يوم 14 أغسطس المُقبل، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، في نادي اليرموك بالعاصمة بغداد.

من ناحية أخرى، تخطت أغنية "بصراحة" لـ محمد عساف حاجز الـ11 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، بعد طرح الأغنية في 5 يونيو الماضي، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

أغنية "بصراحة" لـ محمد عساف، حققت 11 مليونا و806 آلاف مشاهدة، مقتربة من المليون الـ 12، بعد ما يقرب من شهرين على طرحها على يوتيوب.

أغنية "بصراحة" لـ محمد عساف، من كلمات: رامي العبودي، ألحان: علي صابر، وتوزيع: عثمان عبود.

فيما يشارك محمد عساف، فى حفل غنائي ساهر، على هامش فعاليات مهرجان جرش يوم 25 يوليو الجاري، ومن المتوقع أن يشدو بعدد من الأغانى التى تنال اعجاب جمهوره حيث يحرص على غناء بعض الأغاني القديمة للمطربين عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب ووردة بجانب أغانيه الحديثة.
محمد عساف يحيي أول حفل له في العراق خلال عيد الأضحى

ترشيحاتنا

بعد تعديل عقده مع الزمالك.. شاهد.. طارق حامد يستجم فى إجازته الصيفية

رسميا .. محمد مجدي قفشة ثالث صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

بعد انتشار ثعابين الطريشة في التجمع.. شيرين رضا تقترح حلا للمشكلة

بأمر Fifa .. الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا ويواجه الزمالك في السوبر

مرتضى منصور يكشف كواليس عودة شيكابالا لـ الزمالك وهجوم عنيف على أحمد ناجي

مؤتمر الشباب 2019.. منشفها علينا ليه.. الرئيس السيسي يمازح وزير المالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية زيد كرديه في أمريكا..عربي إستلهم سحر الفراعنة..والمصريون سر نجاحه

استدعاء عاجل لجيش بريطانيا بسبب الفيضانات..10 صور تكشف المأساة

هوس الأناقة الملكية.. طبيبة أسنان تملك خزانة ملابس كيت ميدلتون بـ 5000 دولار فقط