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رياضة

نجاحات مدوية .. لماذا المدرب الوطنى هو الأصلح لقيادة منتخب مصر

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:06 م
مدرب منتخب مصر
مدرب منتخب مصر
عمرو الحلوانى
حسم مسئولو اتحاد الكرة هوية المدير الفنى القادم للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بعد أن تم الاستقرار على تولى مدير فنى وطنى خلفًا للمكسيكى خافير أجيرى الذى رحل عقب الخروج من منافسات دور الـ 16 لبطولة الأمم الأفريقية 2019.

وتمتلك مصر العديد من الأسماء القوية القادرة على تولى مسئولية المدير الفنى للمنتخب الوطنى خلال الفترة المقبلة من أجل إعادة تصحيح المسار عقب المستويات السلبية التى قدمها الفراعنة مع المكسيكي خافيير أجيرى.

وعلى مدار التاريخ ، دائما ما يقدم المدرب الوطنى أوراق اعتماده بقوة فى قيادة منتخب مصر منذ قديم الزمن ، فنجح مراد فهمي فى الفوز مع المنتخب الوطنى بكأس الأمم الإفريقية 1957.

الجنرال محمود الجوهرى قاد المنتخب الوطنى للتأهل إلى كأس العالم عام 1990 بجانب حصد لقب كأس الأمم الإفريقية 1998.

واستطاع حسن شحاتة تسطير إنجاز تاريخى لم يتحقق من أى مدرب فى العالم بعد أن حصد 3 بطولات أمم إفريقيا مع المنتخب الوطنى أعوام 2006 و 2008 و 2010.

بالإضافة إلى جميع بطولات كأس الأمم الإفريقية التي حققها منتخب الشباب أعوام 1981 و1991 و2003 و2013 جاءت تحت قيادة فنية لمدربين وطنيين وهم هاني مصطفي ومحمد أبو العز وحسن شحاتة وربيع ياسين.

وانحصرت المنافسة حول إسم المدير الفنى الوطنى الجديد بين أربعة أسماء وهم حسن شحاتة وحسام البدرى وإيهاب جلال وحسام حسن .

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