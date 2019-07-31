طبيب يكشف كيفية التخلص من الحمل خارج الرحم

صرح الدكتور أحمد عاصم الملا استشارى الحقن المجهرى والمناظير النسائية بأن هناك مخاطر للحمل خارج الرحم ، ففى الحمل العادى تنتقل البويضة المخصبة عن طريق قناة فالوب إلى الرحم، ثم تزرع أو تعلق البويضة فى الرحم وتبدأ فى النمو، أما فى حالة الحمل خارج الرحم فتعلق أو تزرع البويضة المخصبة فى مكان آخر غير الرحم، وعادة ما يكون فى قناة فالوب، وفى حالات نادرة تُعلق البويضة فى المبيض أو فى عنق الرحم أو البطن.



وقال الملا فى بيان صرح ، انه في حالة الحمل خارج الرحم لا يمكن الاحتفاظ به لأنه إذا استمر يمكن أن يؤدى نمو البويضة المخصبة إلى انفجار قناة فالوب، الذى يسبب نزيفا شديدا يمكن أن يؤدى إلى الوفاة ، لذلك حينما يكتشف الطبيب الحمل خارج الرحم فهو ينهيه بشكل سريع، قبل أن يسبب مشاكل خطيرة.



وأضاف الدكتور الملا انه غالبًا يكون سبب الحمل خارج الرحم وجود عدوى أو التهاب أو مشكلة ما فى قناة فالوب، وهذه المشكلة قد تمنع البويضة المخصبة من المرور عبر القناة، مما يتسبب فى زرع البويضة داخل القناة، وهناك أشياء تتسبب فى حدوث حمل خارج الرحم مثل: التدخين أو التهابات فى منطقة الحوض نتيجة عدوى معينة، أو التعرض لجراحة سابقة فى قناة فالوب، أو فى منطقة الحوض وبعض علاجات الخصوبة أو التعرض لبعض المواد الكيميائية.



وأوضح الدكتور أحمد عاصم الملا أنه بعد اكتشاف الحمل خارج الرحم يقوم الطبيب بالتخلص منه مباشرة، ويمكن أن يتم ذلك بالأدوية أو بالجراحة حسب وقت اكتشافه، فإذا تم اكتشافه مبكرًا فيمكن أن يعالج بالأدوية فقط دون الحاجة إلى الجراحة.