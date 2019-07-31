إطلاق مشروع تنمية القرى الأكثر احتياجا وتأهيل الشباب للعمل السياسي وتشكيل مجموعات عمل معاونة لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية.. توصيات السيسي في ختام المؤتمر الوطني السابع

توصيات الرئيس السيسي:

تشكيل مجموعات عمل شبابية معاونة لجهات ومؤسسات الدولة لمتابعة وتنفيذ المشروعات القومية

الحكومة تتبنى العمل على المشروع الحضاري لمنطقة رأس التين المقدم من الشباب

تكليف مجلس الوزراء ببحث جميع التوصيات الصادرة من حكومة المحاكاة

إطلاق المشروع القومي لتنمية القرى الأكثر احتياجا حياة كريمة

تكليف مجلس الوزراء بضرورة الانتهاء من وضع تصور قانوني المحليات ومجلس الشيوخ



أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، توصيات المؤتمر الوطني للشباب السابع في العاصمة الإدارية الجديدة، وقرر الرئيس تحويل نموذج محاكاة الدولة المصرية إلى حالة حوارية دائمة من خلال تشكيل مجموعات عمل من شباب البرنامج الرئاسي والأحزاب والسياسيين والباحثين والجامعات المصرية لتكون على اتصال دائم الحكومة ومؤسسات الدولة في كل ما هو مطروح للنقاش على أجندة العمل الوطني.



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته في الجلسة الختامية لمؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل شبابية معاونة لجهات ومؤسسات الدولة لمتابعة وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى على أن تبدأ بالعمل تحت إشراف الحكومة والوزارات المعنية.



وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الحكومة تتبنى العمل على المشروع الحضاري لمنطقة رأس التين المقدم من الشباب والتأكيد على أهمية قيام المطورين العقاريين بتنفيذ هذا المشروع، بالإضافة إلى تكليف مجلس الوزراء ببحث جميع التوصيات الصادرة من حكومة المحاكاة ورفع تقرير بها خلال 15 يوما من تاريخه ومناقشة تنفيذ ما ورد بها خلال المؤتمر الشباب القادم.



وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إطلاق المشروع القومي لتنمية القرى الأكثر احتياجا للعيش في حياة كريمة، وتحقيق التكامل بينه وبين الإستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر ومن خلال النموذج المقدم من الشباب القائم على تحقيق التكامل بين الحكومة والمجتمع المدني".



وأكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي: "تكليف مجلس الوزراء بضرورة الانتهاء من وضع تصور قانوني المحليات ومجلس الشيوخ، للتقدم بهما لمجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم والبدء الفوري في تأهيل الشباب على العمل المحلي والسياسي لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية للشباب المصري".



واستطرد الرئيس عبد الفتاح السيسي: " تكليف شباب نموذج محاكاة الدولة بالتنسيق مع مجلس الوزراء لـ تنفيذ إستراتيجية التسويق الحكومي، وتكليف الحكومة بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب بإقامة مقر لها بالعاصمة الإدارية الجديدة على أن يشمل مركز تدريب للشباب العربي والأفريقي بالتوسع في تقديم البرامج التدريبية للأشقاء العرب والأفارقة ".



وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة الوزراء وأجهزة الدولة بإطلاق المشروع القومي للتحول الرقمي وتنفيذ منظومة الحوكمة على أن يبدأ بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد.