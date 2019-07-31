جمهور المغرب يحتفي بـ سمية الخشاب.. فيديو

تداول عدد من جمهور الفنانة سمية الخشاب، عبر انستجرام، مقطع فيديو لها، ظهرت فيه مع أحد من ابناء المغرب وهم يحتفلون بها على هامش تواجدها هناك بعد تكريمها بمهرجان سينما الشاطئ بهرهورة، وحرص عدد من أصدقائها بالمغرب على تواجدها أكبر مدة بالمغرب.





وكرم مهرجان هرهورة المغربى الفنانة سمية الخشاب، يوم 23 يوليو الحالى، وظهرت هناك وهي ترقص محمولة فوق هودج محمول على الأعناق.





من ناحية أخرى تستعد سمية الخشاب لطرح أغنية جديدة بعنوان "صلوا عليه".





وكانت سمية الخشاب قد كشفت عن بعض كلماتها في برنامج شيخ الحارة.





يُذكر أن دعاء "صلوا عليه" من كلمات هشام صادق وألحان سمية الخشاب وتوزيع محمد عباس.



