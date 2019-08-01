محمود العسيلي ينشر برومو أغنيته الجديدة أنتي وأنا ..فيديو

نشر الفنان محمود العسيلي عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، برومو أغنيته الجديدة "أنتى وأنا" المقرر طرح كليبها قربيًا، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان وتوزيع علي فتح الله.





وأعلن محمود العسيلي على صعيد آخر، خطوبته من خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم بعد قصة حب استمرت شهورًا؛ واحتفلا بالخطوبة في الساحل الشمالي.





وأحيا محمود العسيلي حفلًا كامل العدد في الساحل الشمالي بعد أزمته الأخيرة المعروفة إعلاميا بـ "معاك واسطة عشان تتصور معايا"، بعد تداول فيديو وهو يحرج أحد معجبيه أثناء طلبه منه التقاط صورة تذكارية معها.