موجز الرياضة.. قفشة يعقب على الانضمام للأهلي.. نيمار يرفض المشاركة مع باريس سان جيرمان..محمد يوسف يكشف عن رأيه في صالح جمعة

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نشر "صدى البلد" على مدار فجر الخميس 1-8-2019 ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية وكان من أبرزهاأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مسؤولي نادي الزمالك بحكام مباراتي الذهاب والإياب أمام فريق ديكادها بطل الصومال في الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.تعاقد مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام ، مع اللاعب محمد إبراهيم كابتن فريق كرة القدم بنادي الزمالك، ووقع اللاعب علي العقود لمدة موسمين، وتم شراؤه بشكل نهائي من القلعة البيضاء.نجح مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن ايهاب جلال في الحصول على توقيع اللاعب محمد زكريا “شيكا” لاعب فريق فاركو لأربعة مواسم تبدأ من الموسم المقبل 2020/2019 وحتى نهاية موسم 2023/2022.أعرب مجدي قفشة نجم فريق بيراميدز المنضم حديثًا لفريق النادي الأهلي، عن سعادته بانضمامه للمارد الأحمر، مؤكدًا أنه حقق جزءًا كبيرًا من أحلامه وسيبذل قصارى جهده لتقديم أداء رائع.كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة بشأن النجم البرازيلي نيمار داسيلفا نجم باريس سان جيرمان، حيث أكدت أنه يرغب في العودة لناديه السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.كشف صالح جمعة نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن كواليس علاقته بـ عبد الله جمعة نجم فريق الزمالك خاصة عقب هزيمة الفريق الأبيض يوم الأحد الماضي أمام الفريق الأحمر بهدف نظيفوجه محمد زيدان نجم الكرة المصرية السابق رسالة لـ نجليه ليام وزيدان، مؤكدًا أنه يقضي أسعد لحظات حياته بصحبتهما وداعيًا لهما بالبركة.قال محمد يوسف المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إن صالح جمعة لاعب مميز للغاية ولديه إمكانات عالية، مشددًا على أنه اجتمع به عقب انتهاء إعارته بالدوري السعودي، وكان لديه إصرار قوى للعودة بشكل جيد مع الأهلي والالتزام، وأنه شعر بالندم على تقصيره مع الفريق من قبل.واصل نادي الزمالك الترحيب بـ نجوم الفريق المنضمين حديثًا خلال فترة الانتقالات الصيفية، وعلى رأسهم عبدالرازق شيكابالا، العائد بعد إعارة من أبولون اليونانى، ومصطفى محمد، عائد من الإعارة لـ طلائع الجيش، ومحمد عبد الشافى، لاعب أهلى جدة السعودى.كشف أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المنضم حديثًا لصفوف الفريق، عن أهدافه مع القلعة الحمراء بعد الانتقال إلى بطل الدوري الممتاز.