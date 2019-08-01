يوتيوب يحذف تسريب أغنية أنا غير لـ عمرو دياب

لكن "يوتيوب" قام بحذف الأغنية بعد تحميلها.



على جانب آخر، تمكن برومو أغنية "أنا غير" من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".



البرومو حقق ما يقرب من 200 ألف مشاهدة، حيث احتل المركز الثانى من أصل 50 فيديو تضمها القائمة.



وطرح عمرو دياب البوستر الخاص بالألبوم، كاشفًا عن اسمه "أنا غير"، والذي يتعاون فيه للمرة الأولى مع الشاعر أحمد مرزوق، كما طرح برومو أغنية "بحبه" التي كتب كلماتها الشاعر أيمن بهجت قمر.



ويعود عمرو دياب في ألبومه الجديد للتعاون مع حميد الشاعري "موزعًا موسيقيًا" والملحن محمد رحيم، كما تعاون مع الشعراء والملحنين أحمد المالكي، وصابر كمال، وأمير طعيمة، ونادر عبد الله، ومحمدي، وخالد تاج الدين، وإسلام زكي، وتولى أسامة الهندي توزيع غالبية أغانيه.



تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأغنية عمرو دياب الجديدة «أنا غير»، التي تم تسريبها بالكامل، لاسيما على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك بعدما تم طرح برومو الأغنية، وطرحها كاملة حصريًا لعملاء إحدى شركات اتصالات المحمول،