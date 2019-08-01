لو رايح تصيف آخر الأسبوع.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة على الشواطئ .. فيديو

قال الدكتور ممدوح شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن هناك استقرارًا فى درجات حرارة الجو ولكن تزداد نسب الرطوبة خاصة إننا فى مطلع أغسطس خاصة فى السواحل الشمالية والتى تصل لنسب الرطوبة 60% ، الوجه البحرى و القاهرة 80% .





وأضاف "ممدوح شاهين"، خلال مدخلة هاتفية على برنامج صباحك مصرى ، اليوم الخميس ، أن نسب تزايد الرطوبة يصاحب شبورة مائية فى الصباح الباكر سواء على الطرق المؤدية على السواحل البحرية ، ومحافظات الوجه البحرى .





وأوضح ، ممدوح شاهين ، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية ، أن درجات الحرارة ستشهد معدلات 30 : 31 درجة مئوية على السواحل الشمالية والشواطئ خاصة فيمن يرغبون بالذهاب للمصايف بعطلة نهاية الأسبوع ، أما بالنسبة للأنشطة البحرية فيشهد البحرين حالة إعتدال فى درجات الحرارة .



