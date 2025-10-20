خالد الغندور يهنئ الأهلي بعد الفوز ببطولة أفريقيا لكرة اليد

هنأ الإعلامي خالد الغندور، الأهلي لكرة اليد بعد الفوز ببطولة افريقيا.

وكتب خالد الغندور عبر فيسبوك: "ألف مبروك فوز الأهلي ببطولة افريقيا لكرة اليد للمرة الثالثة علي التوالي والثامنة في تاريخه وقد تغلب الأهلي في المباراة النهائية بصعوبة شديدة علي نادي منتدي درب السلطان المغربي ٣١ مقابل ٢٠ بفارق ١١ هدف".

وقدم الأهلي عرضًا قويًّا خلال المباراة، وتمكن من فرض سيطرته على أحداث النهائي، حيث تمكن من إنهاء الشوط الأول وهو يتقدم بنتيجة 17 - 8، وفي الشوط الثاني لم تتغير الأمور كثيرًا، حيث واصل الفريق الضغط الهجومي وهز الشباك، لينهي المباراة فائزًا بنتيجة 31 - 20، ويحصد لقب البطولة الإفريقية.

وضمت بعثة رجال يد الأهلي المتوجة ببطولة إفريقيا بالمغرب كلًّا من: إبراهيم المصري وعبد العزيز إيهاب وعمر خالد «كاستيلو» ومحسن رمضان وسيف هاني «فوكس» وياسر سيف وعمر سامي ونبيل شريف ومحمد مجدي ومحمد عماد «أوكا» ومعاذ عزب وأحمد عوض الله ومحمد صلاح ومحمد هشام «مودي» والتشيكي ستانيسلاڤ كاسباريك والبولندي توماش جيوبالا، وحراس المرمى عبد الرحمن حميد ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن طه.