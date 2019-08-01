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ثقافة

دور نوادي الأدب في إحياء التراث الشعبي.. ندوة بثقافة القاهرة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 02:50 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة، حيث عقد نادي الأدب بقصر ثقافة السلام ندوة بعنوان "دور نوادي الأدب في إحياء التراث الشعبي" شارك فيها هشام الدشناوي ومحمد عبد الهادي، كما أقام مسابقة في المعلومات العامة.

ناقشت مكتبة طفل المعادي كتاب بعنوان "أنبياء الله إبراهيم وإسماعيل"، كما أقامت مسابقة فى المعلومات العامة، إلى جانب ورشة رسم حر بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع قراءة حرة وألعاب ذهنية، وتقديم عرض صندوق الدنيا وحكاية "الثور المغرور"، مغامرة "قطرة مطر" مع مسابقة بعنوان "جسم الإنسان"، كذلك واصل قصر ثقافة مصر الجديدة ورشة لتعليم الكبار من هواة الغناء مبادئ الغناء والمقامات الموسيقية، كما أقام قصر ثقافة المستقبل ورشة فنون تشكيلية بمناسبة عيد الأضحى بحضانة الجيل الجديد.

نظم قصر ثقافة عين حلوان ورشة من دبابيس المشابك وذلك مؤسسة أطفال أبطال، كما واصل قصر ثقافة المطرية فعاليات النشاط الصيفي، حيث أقام ورشة رسم حر بقسم الفنون التشكيلية.

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