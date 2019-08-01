موجز السوشيال ميديا.. عماد متعب يحتفل بعيد ميلاد ابنته تاليا.. عمرو دياب يجتاح تويتر

.

احتفل عماد متعب لاعب الأهلى ومنتخب مصر المعتزل، بعيد ميلاد ابنته الصغرى تاليا.نشر تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، اختبار سمع عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".طرح الفنان عمرو دياب الأغنية الرئيسية لألبومه الجديد والتي تحمل اسم "أنا غير".نشر أحمد حسن، عميد لاعبى العالم، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات، انستجرام.نشرت الفنانة حنان مطاوع مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".نشر محمد الننى لاعب منتخب مصر ونادي أرسنال مقطع فيديو جديد عبر "إنستجرام".وجهت الفنانة اللبنانية إليسا، رسالة إلى الجيش اللبناني بمناسبة العيد الـ 74 للجيش اللبناني.مع الأساطير.. شاهد.. محمد لطفي برفقة عمرو دياب ومحمد فؤادنشر الفنان محمد لطفي عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، صورة جديدة له.نشر الفنان محمد لطفي عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، صورة جديدة له.شاهد... أحدث ظهور لـ أحمد فلوكس بعد الانفصال عن هنا شيحةنشر الفنان أحمد فلوكس، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام، صورة جديدة.نشر الفنان حسن الرداد، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".نشرت الممثلة التركية هازل كايا بطلة مسلسل "العشق الممنوع"، صورة جديدة على حسابها بموقع انستجرام.نشرت الفنانة علا رشدي، عبر حسابها على "إنستجرام" صورة جديدة برفقة زوجها الفنان أحمد داود.نشر الفنان إدوارد عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة.صرحت الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت، بطلة سلسة أفلام Twilight والتي تبلغ من العمر 29 عاما، للمجلة الأمريكية "فانيتي فير"، بأنها ترى الأموات والجن وتتحدث معهم في معظم الأوقات.