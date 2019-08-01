موجز السوشيال ميديا.. عماد متعب يحتفل بعيد ميلاد ابنته تاليا.. عمرو دياب يجتاح تويتر

في إطار خدمات "صدى البلد" المختلفة.. نقدّم لكم أبرز أحداث السوشيال ميديا اليوم، الخميس.
شاهد .. عماد متعب يحتفل بعيد ميلاد ابنته تاليا
احتفل عماد متعب لاعب الأهلى ومنتخب مصر المعتزل، بعيد ميلاد ابنته الصغرى تاليا.
تركي آل الشيخ يطرح اختبارا.. وهاني رمزى يرد
نشر تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، اختبار سمع عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
هاشتاج عمرو دياب يجتاح تويتر.. ومغردون: شكلك هتولعها في الصيف
طرح الفنان عمرو دياب الأغنية الرئيسية لألبومه الجديد والتي تحمل اسم "أنا غير".
شاهد.. أحدث ظهور لـ أحمد حسن
نشر أحمد حسن، عميد لاعبى العالم، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات، انستجرام.
صباح الفل ياقمر .. شاهد .. أحدث ظهور لـ حنان مطاوع
نشرت الفنانة حنان مطاوع مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".
محمد الننى يستعد لـ موسم جديد مع أرسنال.. والجمهور: بالتوفيق يا دولي
نشر محمد الننى لاعب منتخب مصر ونادي أرسنال مقطع فيديو جديد عبر "إنستجرام".
ستظل حامي الكرامة والأرض.. إليسا توجه رسالة إلى الجيش اللبناني في عيده الـ 74
وجهت الفنانة اللبنانية إليسا، رسالة إلى الجيش اللبناني بمناسبة العيد الـ 74 للجيش اللبناني.
مع الأساطير.. شاهد.. محمد لطفي برفقة عمرو دياب ومحمد فؤاد
نشر الفنان محمد لطفي عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، صورة جديدة له.
مع الأساطير.. شاهد.. محمد لطفي برفقة عمرو دياب ومحمد فؤاد
نشر الفنان محمد لطفي عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، صورة جديدة له.
شاهد... أحدث ظهور لـ أحمد فلوكس بعد الانفصال عن هنا شيحة
نشر الفنان أحمد فلوكس، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام، صورة جديدة.
بـ بابيون.. حسن الرداد يخطف الأنظار في أحدث ظهور له
نشر الفنان حسن الرداد، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
معلنة جنس مولودها.. هازل كايا بـ المايوه خلال الشهور الأولى من حملها.. شاهد
نشرت الممثلة التركية هازل كايا بطلة مسلسل "العشق الممنوع"، صورة جديدة على حسابها بموقع انستجرام.
علا رشدي وأحمد داود في أحدث ظهور لهما بـ البرتغال.. شاهد
نشرت الفنانة علا رشدي، عبر حسابها على "إنستجرام" صورة جديدة برفقة زوجها الفنان أحمد داود.
في الجيم.. إدوارد يتألق في أحدث ظهور له
نشر الفنان إدوارد عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة.
أرى الأموات والجن.. تصريحات صادمة لـ الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت
صرحت الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت، بطلة سلسة أفلام Twilight والتي تبلغ من العمر 29 عاما، للمجلة الأمريكية "فانيتي فير"، بأنها ترى الأموات والجن وتتحدث معهم في معظم الأوقات.
شاهد .. عماد متعب يحتفل بعيد ميلاد ابنته تاليا
احتفل عماد متعب لاعب الأهلى ومنتخب مصر المعتزل، بعيد ميلاد ابنته الصغرى تاليا.
تركي آل الشيخ يطرح اختبارا.. وهاني رمزى يرد
نشر تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، اختبار سمع عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
هاشتاج عمرو دياب يجتاح تويتر.. ومغردون: شكلك هتولعها في الصيف
طرح الفنان عمرو دياب الأغنية الرئيسية لألبومه الجديد والتي تحمل اسم "أنا غير".
شاهد.. أحدث ظهور لـ أحمد حسن
نشر أحمد حسن، عميد لاعبى العالم، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات، انستجرام.
صباح الفل ياقمر .. شاهد .. أحدث ظهور لـ حنان مطاوع
نشرت الفنانة حنان مطاوع مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".
محمد الننى يستعد لـ موسم جديد مع أرسنال.. والجمهور: بالتوفيق يا دولي
نشر محمد الننى لاعب منتخب مصر ونادي أرسنال مقطع فيديو جديد عبر "إنستجرام".
ستظل حامي الكرامة والأرض.. إليسا توجه رسالة إلى الجيش اللبناني في عيده الـ 74
وجهت الفنانة اللبنانية إليسا، رسالة إلى الجيش اللبناني بمناسبة العيد الـ 74 للجيش اللبناني.
مع الأساطير.. شاهد.. محمد لطفي برفقة عمرو دياب ومحمد فؤاد
نشر الفنان محمد لطفي عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، صورة جديدة له.
مع الأساطير.. شاهد.. محمد لطفي برفقة عمرو دياب ومحمد فؤاد
نشر الفنان محمد لطفي عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، صورة جديدة له.
شاهد... أحدث ظهور لـ أحمد فلوكس بعد الانفصال عن هنا شيحة
نشر الفنان أحمد فلوكس، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام، صورة جديدة.
بـ بابيون.. حسن الرداد يخطف الأنظار في أحدث ظهور له
نشر الفنان حسن الرداد، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
معلنة جنس مولودها.. هازل كايا بـ المايوه خلال الشهور الأولى من حملها.. شاهد
نشرت الممثلة التركية هازل كايا بطلة مسلسل "العشق الممنوع"، صورة جديدة على حسابها بموقع انستجرام.
علا رشدي وأحمد داود في أحدث ظهور لهما بـ البرتغال.. شاهد
نشرت الفنانة علا رشدي، عبر حسابها على "إنستجرام" صورة جديدة برفقة زوجها الفنان أحمد داود.
في الجيم.. إدوارد يتألق في أحدث ظهور له
نشر الفنان إدوارد عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة.
أرى الأموات والجن.. تصريحات صادمة لـ الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت
صرحت الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت، بطلة سلسة أفلام Twilight والتي تبلغ من العمر 29 عاما، للمجلة الأمريكية "فانيتي فير"، بأنها ترى الأموات والجن وتتحدث معهم في معظم الأوقات.