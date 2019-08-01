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رياضة

الصفقة الأغلى في تاريخ النادي.. آرسنال يعلن رسميا تعاقده مع مهاجم ساحل العاج

الخميس 01/أغسطس/2019 - 05:51 م
صدى البلد
إسماعيل محمود
أعلن نادي آرسنال الإنجليزي تعاقده رسميًا مع الجناح الإيفواري نيكولاس بيبي، قادمًا من نادي ليل الفرنسي في صفقة قياسية للنادي اللندني.

ورحب النادي على موقعه الرسمي باللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، والذي من المقرر أن يرتدي رقم 19 مع الفريق، كما رحب أيضًا الإسباني يوناي إيمري المدير الفني للفريق والذي قال في تصريحات لموقع النادي: بيبي جناح موهوب وهو من لاعبي الصفوة والذي أرادت العديد من كبار الأندية التوقيع معه هذا الصيف."

وأضاف: التعاقد مع لاعب في مركز الجناح كان أبرز اهتماماتنا في هذا الميركاتو الصيفي وأنا سعيد بإتمام هذه الصفقة، سيضيف لنا السرعة والقوة والإبداع، سنسجل المزيد من الأهداف في وجوده."

وكانت التقارير الصحفية تشير إلى أن نادي أرسنال قد أغلق الصفقة مقابل 89 مليون يورو مقسمة على أقساط، ليكون اللاعب الأغلى في تاريخ الجانرز.

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