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فن

عمل مشرف.. هذا ما قاله شريف رمزى عن فيلم الفيل الأزرق 2

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:26 م
صدى البلد
أحمد البهى
أشاد الفنان شريف رمزى بفيلم الفيل الازرق 2 ، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام ".

ونشر " رمزى " بوستر للفيلم ، وعلق قائلًا : تحية كبيرة جدًا لكل صناع هذا العمل المشرف الجميل الممتع أداءً وإخراجًا وتأليفًا وإنتاجًا بكل عناصره بجد أنا استمتعت طول مدته وفخور بأني أنتمي للسينما المصرية اللي طلعت فيلم زي ده وبقي ده مستوى أفلامها" .


وإضاف:" ألف شكر لكل صناع هذا الفيلم علي هذا الإبداع العظيم".

"الفيل الأزرق" من إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، وبطولة النجمين كريم عبد العزيز، ونيللى كريم ، هند صبرى و شيرين رضا، وإياد نصار، و من إنتاج شركة "سينرجى".

تبدأ أحداث "الفيل الأزرق 2" بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د.يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.
عمل مشرف.. هذا ما قاله شريف رمزى عن فيلم الفيل الأزرق 2

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