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رياضة

حالة استرخاء و تأمل .. رونالدو يكشف عن استعداداته لـ الموسم الجديد للدوري الإيطالي

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:45 ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
ياسمين تيسير
كشف كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفينتوس الإيطالي عن استعداده لـ الموسم الجديد من الدوري الايطالي خاصة في ظل رغبته في المشاركة لتحقيق بطولات مع الفريق.

ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " صوره له و علق : " التعافي و التأمل " و ظهر و هو في حالة استرخاء.

وكان كريستيانو رونالدو رحل الصيف الماضي عن صفوف ريال مدريد بعد 9 سنوات من الإنجازات والألقاب بقميص الميرنجي، وأشارت عدة تقارير صحفية إلى أن سبب رحيله خلافاته مع فلورنتينو بيريز.

وعاش ريال مدريد موسمًا كارثيًا بعد رحيل "صاروخ ماديرا"، حيث فشل الفريق في المنافسة على الألقاب ولم يحصل سوى على لقب كأس العالم للأندية، ولم يستطِع أي لاعب تعويض غياب البرتغالي.

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