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رياضة

رونالدينهو يستعيد ذكريات دوري أبطال أوروبا 2006

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:55 ص
رونالدينهو نجم برشلونه
رونالدينهو نجم برشلونه و المنتخب البرازيلي ا
ياسمين تيسير
استعاد رونالدينهو نجم برشلونه و المنتخب البرازيلي السابق ذكريات لابرز أهدافه خلال مشاركته بدوري ابطال اوروبا موسم 2005-ة2006

ونشر رونالدينهو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " فيديو له أثناء تسجيل أحد الأهداف خلال مباريات دوري أبطال أوروبا 2006

وعلق على الفيديو : " أهداف رائعة خلال مباراة برشلونة امام ايه سي ميلان بدوري ابطال اوروبا 2006 ..من يتذكر "

وأعلن رونالدينهو، المتوج بكأس العالم عام 2002 اعتزال كرة القدم فى يناير 2018 حيث كان يشارك وقتها مع فريق فلومينزى فى البرازيل.



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