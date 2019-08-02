رونالدينهو يستعيد ذكريات دوري أبطال أوروبا 2006

استعاد رونالدينهو نجم برشلونه و المنتخب البرازيلي السابق ذكريات لابرز أهدافه خلال مشاركته بدوري ابطال اوروبا موسم 2005-ة2006
ونشر رونالدينهو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " فيديو له أثناء تسجيل أحد الأهداف خلال مباريات دوري أبطال أوروبا 2006
وعلق على الفيديو : " أهداف رائعة خلال مباراة برشلونة امام ايه سي ميلان بدوري ابطال اوروبا 2006 ..من يتذكر "
وأعلن رونالدينهو، المتوج بكأس العالم عام 2002 اعتزال كرة القدم فى يناير 2018 حيث كان يشارك وقتها مع فريق فلومينزى فى البرازيل.
ونشر رونالدينهو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " فيديو له أثناء تسجيل أحد الأهداف خلال مباريات دوري أبطال أوروبا 2006
وعلق على الفيديو : " أهداف رائعة خلال مباراة برشلونة امام ايه سي ميلان بدوري ابطال اوروبا 2006 ..من يتذكر "
وأعلن رونالدينهو، المتوج بكأس العالم عام 2002 اعتزال كرة القدم فى يناير 2018 حيث كان يشارك وقتها مع فريق فلومينزى فى البرازيل.