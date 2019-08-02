رونالدينهو يستعيد ذكريات دوري أبطال أوروبا 2006

استعاد رونالدينهو نجم برشلونه و المنتخب البرازيلي السابق ذكريات لابرز أهدافه خلال مشاركته بدوري ابطال اوروبا موسم 2005-ة2006ونشر رونالدينهو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " فيديو له أثناء تسجيل أحد الأهداف خلال مباريات دوري أبطال أوروبا 2006وعلق على الفيديو : " أهداف رائعة خلال مباراة برشلونة امام ايه سي ميلان بدوري ابطال اوروبا 2006 ..من يتذكر "وأعلن رونالدينهو، المتوج بكأس العالم عام 2002 اعتزال كرة القدم فى يناير 2018 حيث كان يشارك وقتها مع فريق فلومينزى فى البرازيل.