طرق القضاء على ثعبان الطريشة

قال الدكتور شرف الدين فيصل، عضو مجلس نقابة البيطريين: إن ثعبان طريشة لا يفترس أو يهاجم أي حيوان كالكلاب والقطط، مشيرا إلى أنه يلدغ فقط الشخص الذي يهاجمه أو يدهسه عن طريق الخطأ.



وأوضح عضو المجلس، في تصريحات لـ صدى البلد، أن التصرفات الطبيعية للنجاة من هجوم الطريشة، يجب الابتعاد بخطوات بسيطة وهادئة في اتجاه معاكس له، مضيفا أنه من الصعب أن يهاجم ثعبان الطريشة أي شخص إلا إذا كان قد طارده في السابق ويعتبره دفاعا عن النفس.



وأوصى فيصل بإزالة القمامة المنزلية والمخلفات الزراعية والصلبة منها المتواجدة داخل المدن وعلى أطرافها،وذلك لضمان عدم ظهور الثعابين وخاصة الطريشة، القوارض والتي هي الغذاء الطبيعي للثعابين، مضيفًا: أنه يجب استخدام العطور النفاذة المؤثرة على الجهاز العصبى وتجعله يغادر مناطق التواجد في الحال، بالمنزل، لافتا إلى أنه يمكن استخدام الثوم والشيح لصنع رائحة تهيج الجهاز العصبي لثعبان الطريشة، بالاضافه الي عمل الفخاخ والمصائد وتوضع بالأماكن المتوقع ظهورها لتقليل الأعداد.