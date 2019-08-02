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صندوق مكافحة الإدمان يكشف نسبة انخفاض التعاطي بين السائقين

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:05 ص
مكافحة الإدمان
مكافحة الإدمان
البهى عمرو
أكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن الصندوق يسعى لمواجهة ظاهرة الإدمان من خلال برامج وآليات تسعى لمحاصرة كل مظاهرها.

وأوضح عمرو عثمان، في حواره خلال برنامج، صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن مشكلة الإدمان موجودة فى كل دول العالم وليس فى مصر فقط، لافتا إلى أن نسبة التعاطي في آخر مسح بمصر كانت 10% من الشريحة العمرية من 15 لـ 60 سنة.

وأشار عمرو عثمان إلى أن التعاطي يختلف عن الادمان، لأن الإدمان هو اعتياد الشخص على شئ معين لا يستطيع العيش من غيره، وأكد أن 1.8 نسبة المدمنين فى مصر من الشريحة العمرية بين 15 لـ 60 سنة.

وكشف عمرو عثمان أن نسبة التعاطي بين السائقين المهنيين وصلا فى آخر مسح لـ 24%، وبعد جهود وزارة الداخلية والمرور تدنت النسبة لـ 12% .

وتابع عمرو عثمان أن نسبة التعاطي بين سائقي المدارس وصلت لـ 12 % فى 2014 وبعد جهود تم تخفيض النسبة لـ 2.7%، وأوضح أن هناك مفاهيم مغلوطة لدى المهنيين الحرفية، مؤكدًا أن هناك 19% يتعاطون المواد المخدرة من الحرفيين معتقدين ان تلك المواد تساعدهم على العمل.

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