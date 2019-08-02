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رئاسة الحرمين تكشف سبب سحب 9000 مصحف يوميًا من المسجد الحرام

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 02:51 م
صدى البلد
عرفة البنداري
كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجدين الحرام والنبوي، أن 70 موظفًا و140 عاملًا بإدارة المصاحف والكتب يسحبون يوميًا خلال موسمي رمضان والحج حوالي 9000 نسخة من المصاحف غير المعتمدة من المسجد الحرام.

وأوضحت الرئاسة أنها توفر أكثر من مليون مصحف طبعت بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، لكن بعض زوار وقاصدي المسجد الحرام يدخلون نسخ غير مدققة من المصاحف تتقدم فيها بعض الآيات أو تتأخر، وفقدان بعضها الآخر، وفقد بعضها لبعض الصفحات.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مدير إدارة الإعلام والاتصال بالرئاسة العامة مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب بالمسجد الحرام والمقرأة الإلكترونية لتصحيح التلاوة الشيخ، خالد بن محمد الحارثي، قوله إن إدارة المصاحف والكتب بالمسجد الحرام تسحب نحو 9 آلاف مصحف يوميا بسبب وجود أخطاء مطبعية بها، من دواليب المصاحف بالمسجد الحرام.
وأضاف الحارثي أن تلك المصاحف يتم إدخالها من قبل قاصدي المسجد الحرام بحثًا عن الأجر والثواب، رغم وجود أكثر من مليون مصحف من مصاحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، موزعة في أروقة المسجد الحرام بأحجام مختلفة.

وفيما يتعلق بآلية ترتيب المصاحف وطريقة توزيعها داخل المسجد الحرام، قال الحارثي: "لدينا 4 ورديات تعمل على مدار 24 ساعة، فيها أكثر من 70 موظفًا و140 عاملا يقومون بترتيب وإعادة المصاحف داخل الدواليب وفرزها وتوزيعها بالأماكن المخصصة لها، والتأكد من سلامة الدواليب ونظافتها، وسحب الطبعات غير المعتمدة والتي يوجد بها أخطاء أو أوراق منزوعة وأكثر ما تكون هذه النسخ من الطباعة السورية، ويصل عدد هذه النسخ غير المعتمدة إلى 100 كرتون يوميًا في أيام موسمي رمضان والحج، وكل كرتون يحوي من 80 إلى 90 مصحفا، يتم تسليمها للجهات المختصة.

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