مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة يبحث مع نظيره القبرصي سُبل تعزيز التعاون بين بلديهما

بحث المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم /الجمعة/ مع المندوب الدائم الجديد لجمهورية قبرص لدى الأمم المتحدة السفير أندرياس مافرويانيس سُبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.



وناقش الجانبان - خلال لقائهما بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - الموضوعات المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها خلال الفترة المقبلة.