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أخبار العالم

مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة يبحث مع نظيره القبرصي سُبل تعزيز التعاون بين بلديهما

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:44 م
السفير عبدالله بن
السفير عبدالله بن يحيى المعلمي
ا ش ا
بحث المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم /الجمعة/ مع المندوب الدائم الجديد لجمهورية قبرص لدى الأمم المتحدة السفير أندرياس مافرويانيس سُبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

وناقش الجانبان - خلال لقائهما بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - الموضوعات المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها خلال الفترة المقبلة.

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