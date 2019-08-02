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رياضة

شطة يكشف أسباب أزمة قيد أوناجم في قائمة الزمالك الأفريقية

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 04:41 م
اوناجم
اوناجم
منتصر الرفاعي - ملك موسى
كشف محمد عبدالمنعم "شطة" المدير التنفيذي السابق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن اسباب أزمة قيد المغربي محمد أوناجم لاعب الزمالك الجديد، في قائمة الأبيض الإفريقية.

وقال "شطة" : "الأزمة كانت تكمن في تواجد اسم اللاعب ضمن قائمة فريق الوداد المغربي الإفريقية، فكان من الصعب قيده في قائمة الزمالك، إلا بعد إزالته من قائمة الأول".

وتابع: "هذا الأمر كان السبب الرئيسي في تعطل قيد اللاعب، ولكن بعد تواصل مسئولي الزمالك أمس الخميس مع نظرائهم في الاتحاد الإفريقي وكذلك نادي الوداد، تم الإعلان عن قيده في قائمة الأبيض، بعد رفع اسمه من قائمة فريقه السابق".

ويستعد الزمالك لبدء منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، يوم 11 أغسطس الجاري، بمواجهة فريق ديكاداها بطل الصومال، في ذهاب الدور التمهيدي من البطولة.

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