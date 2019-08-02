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أخبار العالم

إيفانكا ترامب تعلق على إلغاء السعودية نظام الولاية على المرأة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:39 م
إيفانكا ترامب
إيفانكا ترامب
رحيم يسري
علقت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي، الجمعة، على قرارت جديدة أصدرتها المملكة العربية السعودية تتضمن السماح للمرأة لأول مرة بالسفر من دون إذن ولي الامر.

وقالت إيفانكا ترامب في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "يمثل إعلان المملكة العربية السعودية جملة الإصلاحات التي من شأنها تفكيك نظام الولاية والسماح للمرأة بالحصول على جوازات سفر والعمل من دون إذن من قريب ذكر، تقدما كبيرا للمملكة".

وأضافت إيفانكا ترامب أنها تتطلع لما هو أكثر من ذلك أيضا.

واعتمدت المملكة العربية السعودية تعديلات في نظام وثائق السفر، وقانون الأحوال المدنية بالنسبة للمرأة، تسمح لها لأول مرة بالسفر من دون إذن ولي الامر.

وتشمل التعديلات المادة الثانية، بحيث تسمح بمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية.

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