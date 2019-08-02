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انطلاق مشروع أخلاق في الجول بالتعاون بين دياكونيا ومؤسسة ريال مدريد

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:10 م
صدى البلد
سامح سلام
انطلقت اليوم أولى فعاليات مشروع أخلاق فالجول وذلك بتعاون مكتب دياكونيا للتنمية مع مؤسسة ريال مدريد ومانوس اونيدس بهدف تنمية مهارات كرة القدم مع محاضرات توعية اجتماعية وسلوكية للمتدربين وأولياء الأمور والمدرسين.

بدأ اليوم بتوافد المشتركين بالمشروع لدار سيدة السلام بمساكن شيراتون مع أولياء الأمور وتسجيل البيانات ثم توجه الأطفال إلى برنامج مخصص لهم وأولياء الأمور إلي برنامج آخر.

تضمن الترحيب بالحضور وشرح هدف المشروع وكلمة من نيافة الأنبا باخوم المطران المنتخب نائبا لشئون الايبارشية البطريركية علي لسان كارولين اسحق، أحد القائمين علي المشروع تضمنت الترحيب بالمشتركين والتأكيد على أن هذا المشروع هو رغبة من الايبارشية أن نجمع بين الأخلاق والهواية، بين المتعة والسمو، بين الجسد والروح.

كما تمنى أن ينمي هذا المشروع في أبنائنا السعادة الحقيقية وهي أن نكون معا وهذا فوز، وأن نحب الآخر وهذا مكسب آخر.

ورحب الأب كيرلس نظيم مسئول مكتب دياكونيا للتنمية بالحضور والقى كلمة تشجيعية لهم، وتخلل اليوم العديد من المحاضرات لأولياء الأمور من الدكتورة نيفين فتحي عن التنمر والتربية وأساليبها مع الحصول علي المعلومات و التفاصيل الخاصة بالمشروع و مواعيده.

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