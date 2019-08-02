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فن

خالد زكى ونرمين الفقى فى عزاء والدة هالة صدقي .. صور

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:02 م
عزاء والدة هالة صدقي
عزاء والدة هالة صدقي
محمد بدران
حرص الفنانون خالد زكى وإدوارد ومنير مكرم والفنانة شهيرة وعبير صبري وبوسي، وكارول سماحة وزوجها وليد مصطفى، محمد محمود عبد العزيز، انجى على، على المشاركة في عزاء والدة الفنانة هالة صدقي، المقام حاليا فى كنيسة المرعشلي بمنطقة الزمالك، وتتلقى النجمة العزاء بجانب عدد من الاسرة والاصدقاء.


توفيت والدة هالة صدقي بعد صراع مع المرض، حيث كانت تعاني من وعكة صحية، بمنزلها فى مدينة السادس من أكتوبر، وتلقت هالة صدقي الخبر أثناء تواجدها فى منطقة الساحل الشمالى بالإسكندرية.

يذكر أن النجمة هالة صدقى شاركت مؤخرا فى بطولة مسلسل "بركة" بطولة عمرو سعد، وكمال أبورية، ومحمد لطفي، وهنادي مهنا، وأحمد حلاوة، ومحمد غنيم، ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم وطارق رفعت.

خالد زكى ونرمين الفقى فى عزاء والدة هالة صدقي .. صور
خالد زكى ونرمين الفقى فى عزاء والدة هالة صدقي .. صور
خالد زكى ونرمين الفقى فى عزاء والدة هالة صدقي .. صور
خالد زكى ونرمين الفقى فى عزاء والدة هالة صدقي .. صور

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